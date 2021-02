En offentlig hemmelighed

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Til jer er Guds riges hemmelighed givet.”

Markusevangeliet 4, 11

Hvad er det med det lille barn i en stald, den mishandlede mand på et kors, de 11 fattige mænd fra Galilæa og deres mission?

Det er da til at forundres over, at dette budskab ikke er dødt for længst. Ja, og så en tyk bibelbog, tre håndfulde vand ved dåben, lidt brød og vin ved nadveren! En gudstjeneste med en gammel liturgi! Hvordan kan det dog gå til, at tusindvis af mennesker stadigvæk bliver kristne? Tør vi vove et lille smil, fordi vi bærer på en hemmelighed?

Kirkens Herre, kirkens budskab med ord, med vand, brød og vin og med dets fællesskab ejer en særlig grokraft. Og dermed er vi lige midt i kristendommens hemmelighed: Hemmeligheden ligger i, at Gud vil sit rige på jord!

Guds rige vokser af Guds kraft og ikke af menneskers. Guds rige, som kom til os med Jesus, bryder frem og baner sig vej på trods og tværs af alt. Hvor evangeliets sæd sås, der gror det. Selvom det indimellem ser småt ud, så vokser Kristi kirke ud over jorden og har aldrig været større end nu. Og på høstens store dag skal der blive et enormt stort udbytte.

Vores opgave er at bede og arbejde som kirkens medarbejdere. Skriftens gode sæd er nu overgivet os, og den skal vi så.

Samtidig skal vi give os selv og hinanden lov til at hvile, for vi kan jo ikke rykke strået op af jorden uden at rykke det i stykker. Også troen skal have sin tid. Vi kan ikke rykke og presse hinanden uden at rykke i stykker.

Kristentro er både det hemmelighedsfulde glade smil – og den vågne alvor. Både at bie og at bede. Ja, netop bie og stole på troens gamle virkemidler. Vi skal dele vores tro med andre i ord og gerning, på arbejdsplads, i hjem og i kirke, i givertjeneste til mission og igennem vores engagement i samfundet. Og Gud Helligånd giver grokraft og fortsat vækst!

Frøkorn har viljen til liv indbygget i sig. Det har ordet om Jesus og hans kirke også. Tænk, at vi små kristne må være vidner til og virke med i Guds store under her i verden. Denne hemmelighed skal slet ikke holdes hemmelig. Den er givet os til deling…

Thomas Kristensen er pastor emeritus.