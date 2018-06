Mens Søren Krarups kritik er blevet mainstream, har folk glemt hans kritik af velfærdsstaten

Skønt Søren Karup med Luther søgte at holde politik og religion adskilt, er han vel den danske præst, der i nyere tid i særlig grad har rodet disse to ting sammen. Som Luther i øvrigt selv gjorde det, skriver forfatter og debattør Henning Tjørnehøj

EN AF MINE LÆRERE i græsk og latin på Aarhus Katedralskole, Johannes Sløk, udsendte i 1962 en bog med den besynderlige titel ”Kristen moral før og nu”.

Kristendommen er jo ikke en moral lære, den er en trosmulighed. Men jeg erhvervede bogen og stødte under læsningen blandt andet på en henvisning til det sted i Romerbrevet kapitel 13, hvor Paulus fastslår, at magthaverne (øvrigheden) er indsat af Gud. Af den grund blev det for Luther en syndig handling, hvis man satte sig op imod en selv nok så tyrannisk eller inkompetent hersker, sådan som det blandt andet fremgår af professor Torben Christensens kommentarer til bind 4 i Gads Luther-serie, der udkom i midten af 1960’erne.

Min skolekammerat, professor emeritus og dr.theol. Ole Jensen, havde fået mig med i den grundtvigske forening Studenterkredsen ved Aarhus Universitet. Et andet medlem af denne forening, Jørgen K. Bukdahl, var så venlig at forære mig sit eksemplar af det omtalte bind i Gads Luther-serie, og jeg fortalte ham, at jeg under overskriften ”Den konsekvente evangeliske kynisme” havde tænkt mig at kritisere Luthers og Søren Krarups absolutistiske samfundssyn på årets tidehvervsmøde. Jeg havde i Studenterkredsen i København siddet i bestyrelse med Krarup.

Jeg har tidligere i disse spalter kritiseret Luthers samfundssyn. Denne gang kommer min kritik til at dreje sig om Søren Krarup – også fordi Henrik Bach fuldstændig udelader dette aspekt i sin netop udsendte bog om Tidehverv. For alt imens Søren Krarups kritik er blevet mainstream, har folk glemt hans kritik af velfærdsstaten.

Det var et hovedpostulat for Krarup, at alle profane tanker eller idéer uundgåeligt vil udvikle sig i en idealistisk, sværmerisk, totalitær eller absolutistisk retning. Det gælder for eksempel i hans kritik af menneskerettighederne. De har efter Krarups opfattelse ”en total og kategorisk karakter (…) hvor helligheden har holdt sit indtog”. Men hvad ”helligt” er der dog ved, at ethvert menneske ifølge FN’s menneskerettighedserklæring søges sikret frihed for for eksempel slaveri, tortur, vilkårlig anholdelse og partisk domfældelse og ret til for eksempel lighed for loven, asyl i tilfælde af forfølgelse, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, foreningsfrihed, gratis undervisning og lægebehandling og arbejdsløsheds- og alderdomsunderstøttelse? Helligheden består ifølge Krarup blandt andet i, at ”alle skal være ens”. Men det skal alle ikke. Alle skal derimod i videst muligt omfang stilles ens med hensyn til visse fundamentale rettigheder.

Velfærdssamfundets grundlæggelse og udvikling er ét stort dementi af hans påstand om, at idépolitik uundgåeligt medfører totalitære tilstande. Ikke desto mindre har han kritiseret denne samfundsmodel for at ”hjernevaske og svinebinde menneskene med sin totale ideologi”. I bogen ”Mod strømmen” fra 1988 påstår Krarup, at velfærdssamfundet ”har villet gøre sig til Vorherre eller formynder for borgerne”, hvad der har ført til skabelsen af ”et slavesamfund”. Han var således forud på linje med, hvad senere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i 1993 skrev i debatbogen ”Fra socialstat til minimalstat” om, hvordan borgerne i velfærdssamfundet er præget af ”en ynkelig slavenatur” og reduceret til ”tæmmede og lydige sociale dyr”.

I sin bog ”Det tavse flertal” (1987) tilsluttede Krarup sig forfatteren Jakob Knudsen, som i 1905 hævdede, at såfremt ”rædslen for fattigdommen mangler (...) da går til sidst det hele i stå (...) Der er ikke træk i samfundsskorstenen, hvis ikke luften strømmer til fra fattigdommens isnende vinterøde”, skrev Knudsen. Krarup har en tilføjelse om, at ”denne håndfaste virkelighedserkendelse (har) en dansk nutid grund til at overveje mere end én gang”. Det har den hjemlige borgerlighed da også gjort. Formålet med den siddende VLAK-regerings og Dansk Folkepartis sænkning af kontanthjælpsloftet for anden gang har for eksempel medført, at cirka 50.000 børn i dag lever under den fattigdomsgrænse, som de borgerlige fjernede som noget af det første, efter at de med et mandats flertal vandt valget i 2015. For disse børn og deres forældre mangler ”rædslen for fattigdommen” ikke.

Under overskriften ”Forsinket svar til en sværmer” kommenterede Krarup min anmeldelse af hans bog ”Demokratisme” i Askov-tidsskriftet Dansk Udsyn nr. 2, 1968. Han mente, at jeg havde udviklet mig til ”en social pietist”, fordi jeg fandt det ”rimeligt at søge at skabe et samfund med en mere ligelig fordeling af velstanden”. Krarup stillede i den forbindelse spørgsmålet: ”Er det (…) rimeligt at have en idé om rimelighed?”. Hans svar lød: ”Nej, for idéen om det rimelige gør rimelighed til idealisme.” Det er i den krarupske terminologi ensbetydende med absolutisme.

En kritik fra min side i Morgenavisen Jyllands-Posten foranledigede en ultrakort kommentar fra hans: ”Jeg gider ikke fortsætte en diskussion, der forekommer mig at være uden saglig mening.” Bjørn Poulsen, Gyldendals mangeårige litterære konsulent og en meget benyttet foredragsholder i Studenterkredsen i København, så i to kronikker lidt anderledes på sagen.

”Det drejer sig både for Tjørnehøjs og mit mellemværende med Krarup om forståelsen af idéerne og deres rolle i tænkningen. En nærmere undersøgelse af dette spørgsmål måtte være egnet til at kaste lys over baggrunden for Søren Krarups altomfattende kritik. Det er måske derfor, han ikke ’gider’ svare Henning Tjørnehøj (...) Krarup kan kun acceptere værdidomme, hvis de fremsættes i egennyttens navn. Hvis man henviser til fælles menneskelige interesser, er man ude i hykleriet og den tyranniske idealisme.”

Det ville bestemt være interessant, hvis Krarup ville svare på kritikken, men jeg fik aldrig noget svar, og henvendelser til ham fra forskellige sider om debat mellem os blev alle konsekvent afvist. Søren Krarup, der igen og igen søgte at afsløre absolutisme, hvor den som oftest ikke var, fremstod selv som en lutheransk absolutist uden interesse for at høre på andre end sig selv. Og skønt han med Luther søgte at holde politik og religion adskilt, er han vel den danske præst, der i nyere tid i særlig grad har rodet disse to ting sammen. Som Luther i øvrigt selv gjorde det.

Henning Tjørnehøj er forfatter og debattør og var i mange år tilknyttet LO som forsker og konsulent.