Er mænd trætte af at blive fremstillet som lettere latterlige i populærkulturen?

Tak til Sørine Gotfredsen for hendes mediekommentar her i Kristeligt Dagblad i onsdags. Kommentaren havde overskriften ”Jo, kvinder må godt være vrede”.

Da min amerikanske mand kom til Danmark, undrede han sig over, at danske mænd, for eksempel i revyer og især i ”Huset på Christianshavn”, altid optrådte brovtende og lettere latterlige, mens kvinderne var yndige, intelligente og handlekraftige.

Og nu har Joan C. Williams (amerikansk jurist, red.) så fundet frem til, at en af de underliggende, medvirkende grunde til, at Trump blev valgt i ”the fly-over states” var, at mændene fra arbejderklassen var trætte af at blive beskrevet som uduelige og latterlige i de få amerikanske serier omhandlende arbejderklassen.

De var ligeglade med Hillarys glasloft.

Sørine Gotfredsen nævner mændenes rolle i ”Badehotellet” og ”Krøniken”.

Er også danske mænd trætte af at blive beskrevet på denne måde?

Elin Thomasson, København Ø