Frikirker: Er Sex & Samfund virkelig rummelig? Eller er de udelukkende normkritiske?

TAK TIL bestyrelsesleder i foreningen Sex & Samfund Josephine Obel for hendes sobre replik her i avisen den 22. februar. Det er dejligt at få bekræftet, at ”Sex & Samfund på ingen måder ønsker at bidrage til ensretning i forståelsen af køn, krop og seksualitet”.

Frikirkenet deler foreningens ønske om et rummeligt samfund med frihed til, at enhver kan leve sit liv, som man måtte ønske det – inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.

Men når man – som Sex & Samfund – har den privilegerede position, at Børne- og Undervisningsministeriet linker til ens sider – som de eneste – når det gælder undervisningsmateriale til grundskolen om køn, krop og seksualitet, og når man modtager meget store millionbeløb af vores alle sammens skattekroner i støtte hvert år, så forpligter det naturligvis også til at have sådan en rummelighed.

Jeg stiller mig dog fortsat spørgende over for, hvordan Sex & Samfund sikrer sådan en rummelighed, når foreningen i sit materiale i så høj grad tager udgangspunkt i normer, kønsroller og familiekonstellationer, som afviger fra den oftest forekommende parkonstellation med far, mor og børn – og tillige er erklæret normkritisk i det hele taget.

ET EKSEMPEL finder man i foreningens ”Vejledning til seksualundervisning i skolen”, som giver ét eneste forslag til tilgang til undervisningen: ”Når man skal arbejde med princippet om forskelligheder og mangfoldighed, kan man anvende en normkritisk tilgang til undervisningen.” Er det virkelig det eneste – og bedste – forslag til undervisningstilgang, som er relevant at bringe på banen for en ngo, der i dén grad er blevet ministeriets højre hånd på området?

Hvordan man kan være normkritisk, forklarer vejledningen også:

”Det gøres gennem eksempler, fortællinger, billeder, film og øvelser, der viser mangfoldighed og brud på normer. Formålet er at udvikle elevernes bevidsthed om de normer i klassen, familien og samfundet, der påvirker dem, med henblik på at øge deres handlemuligheder i forhold til at udvide eller bryde med disse.”

Bum.

Det er åbenbart vigtigt at udvide eller bryde med normer – på trods af, at det store flertal trives fint med disse normer. Én ting er at informere om, hvad mangfoldighed er og arbejde på at skabe forståelse for, at der kan være mange måder at være på og leve sit liv på. Noget andet er at skubbe elever i retning af at bevæge sig fra majoritetsnormer til minoritetsnormer gennem sine valg af eksempler specifikt og tilgange til undervisningen generelt.

Gør Sex & Samfund sig dermed ikke skyldig i netop dét, som foreningen ellers ønsker at bekæmpe, idet den med sin fokusering på minoritetseksempler selv kommer til at fremstå som handlings- og normanvisende over for adskillige af landets skoleelever?

Og gør Børne- og Undervisningsministeriet ikke det samme, når det i sin vejledning til emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolen pludselig går fra at beskrive formidling af information og viden om mangfoldighed til pludselig at lancere sætningen:

”At udfordre og udvide normerne for køn, krop, seksualitet og familier kommer imidlertid ikke kun de elever til gavn, der af forskellige årsager falder uden for disse.”

Nå, er det i virkeligheden det, den saglige, nøgterne og objektive undervisning om mangfoldighed handler om: at udfordre og udvide majoritetsnormerne?

Dermed siger man, at de normer ikke er gode nok, som de er. Og så er vi tilbage ved mit forrige indlæg: Skal staten virkelig sanktionere, hvilke normer og opfattelser der er korrekte, når det gælder køn, krop, seksualitet og familie? Handler rummelighed ikke om at kunne rumme andres forståelse af normer frem for at skulle påvirkes til at ændre sine egne normer

Mikael Wandt Laursen er generalsekretær i Frikirkenet.