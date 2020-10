Et eksperiment af ånd og støv

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Menneskelivet er underligt,/ langt mer, end vi kan beskrive.”

Nr. 94 i Højskolesangbogen

Da jeg bladrede i et af mine fotoalbummer, hæftede jeg mig ved et foto, som en god ven tog af mig, da vi som helt unge var i Frankrig. Billedet er taget i et bart, højtliggende bjergområde. Jeg kommer gående imod fotografen.

Jeg husker, hvordan jeg i sin tid var vældig glad for fotoet, men nu betragter jeg det med en vis overbærenhed og distance. Det er, som om jeg på billedet næsten svæver, går uden ordentlig kropsvægt på jorden.

Det hører vel med til det at være ung at føle, at man indimellem næsten får vinger. Så meget nyt sker i de år; hidtidige begrænsninger falder, nye færdigheder udvikles. Også skuffelser og knubs får man, men så viser verden sig igen fuld af muligheder. Nye kræfter, ny luft under vingerne.

Det betænkelige er, når jordforbindelsen derved bliver tynd og flygtig.

Vilkåret for os er at leve udspændt mellem jord og himmel, i et samspil mellem materie og ånd. Deri ligger storheden, men også en risiko for, at der bliver for meget af det ene og for lidt af det andet.

Grundtvig formulerede det sådan: Mennesket er ”en mageløs, underfuld skabning, i hvem guddommelige kræfter skal kundgøre, udvikle og klare sig gennem tusinde slægter, som et guddommeligt eksperiment, der viser, hvordan ånd og støv kan gennemtrænge hinanden og forklares i en fælles guddommelig bevidsthed”.

Et eksperiment, som bestandig skal afklares. Ikke ved at isolere jordisk fra himmelsk eller omvendt, men netop i sammenføjningen af de to virkeligheder ligger eksperimentets dristighed og storhed.

Målet: at blive et erfarent menneske med faste skridt på jorden og en himmel over sig. Et tilhørsforhold begge steder. Udsat for både stormende, lysfyldte glæder og martrende smerte og sorger, til sidst døden, men gennem det hele, også når det jordiske stiller de største krav til os, en håbs-himmel over os.

I Jesus ser vi det sande menneske på en færd gennem alle tilværelsens lag, en beretning om sammenhængen i det hele. Fra ham et kald og en hjælpende hånd, så vi ikke lader os kue af det hårde og af vores begrænsning, men vover at deltage i det store eksperiment. Med faste og frimodige skridt på jorden.

Johannes Værge er pastor emeritus og forfatter.