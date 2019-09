Et forsvar for oldemor. Hvor var vi egentlig uden hende?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Boganmelder Søren Hermansen skrev, at der var noget oldemorsagtigt over ung teologistuderendes bog om seksualdriften. Her tager sognepræst til genmæle

JEG KAN IKKE FORSTÅ, hvorfor oldemor skal have sådan et dårligt ry, som en boganmeldelse af Søren Hermansen i Kristeligt Dagblad for nylig giver udtryk for.

Oldemor er mellem 80 og 90 år. Måske ældre. De fleste præster kender utallige oldemødre. Hun er vokset op på landet. Hun har gået i den stråtækte hver anden dag. Måske har hun også været på højskole – på Liselund eller på husholdningsskole – og det har været afgørende for hende.

Her har hun mødt sin ægtefælle. Hvis hun ikke har lært salmer og fædrelandssange (men det har hun) og hørt bibel-, danmarks- og verdenshistorie i den stråtækte, så har hun lært det på højskolen, for dengang lærte man sådan noget på alle højskoler.

Efter højskolen har hun måske været i huset. Måske har hun uddannet sig som sygeplejerske eller barneplejerske som min egen farmor. Efter det har hun styret en stor husholdning på landet. Med ansatte, som der skulle lave mad til flere gange om dagen. Fødevarer skulle forarbejdes. Børn skulle fødes, opfostres og oplæres.

Oldemor har bedt Fadervor med sine børn hver aften. Børnene, som nu er voksne, kan fortælle, at den stund med Fadervor var den bedste. For da kom deres mor ind til hver enkelt efter tur. Så havde man en stund alene med mor hver aften. Efter at børnene er flyttet hjemmefra, og oldemor er blevet mormor og siden oldemor, går hun til foredrag, hun tager på højskoleophold og bliver endnu klogere.

DET ER MIN ERFARING, at oldemor ofte er den, der siger de mest fornuftige ting, hvis der er debat. Hun går selvfølgelig i kirke hver søndag, hun er med i kirkens litteraturkreds, og hun lytter intenst – også til de til præster, som kunne være hendes børn eller børnebørn.

Når jeg har besøgt oldemor derhjemme, og hun har serveret hjemmebag, og vi har set ud på hendes gamle landbohave med stauder og nyttehave, ligger Berlingske og Kristeligt Dagblad på sofabordet, og hun er altid i gang med en bog. Nogle gange snakker vi om kirken og gudstjenesten.

En dame, der havde været landsmandskone og fast kirkegænger hele sit liv, sagde engang til mig: Jeg kan altså ikke forstå, at der skal foregå alt muligt andet rundt om og i kirken end gudstjeneste om søndagen. Sådan nogen som oldemor er den slags mennesker, jeg har lært allermest af. De forekommer mig i al almindelighed at være blandt de klogeste og viseste mennesker, der findes.

OLDEMOR HAR FOR DET MESTE holdt sammen med sin ægtefælle, til døden skilte dem. Ikke fordi det altid har været let. Ofte var der trange tider, uenighed om noget med børnene og svigerbørnene, og der var sygdom og sorg.

Ofte har der har også været et langt sygeleje, hvor oldemor har passet sin ægtefælle indtil døden. Hun har gjort det, hun kunne. Hjulpet indtil døden ligesom kvinden i farisæerens hus. Hende, om hvem Jesus sagde: Hun har gjort en god gerning, og hvor end min navn forkyndes, skal hun nævnes. Oldemor har nok ikke set pligten over for og kærligheden til sin ægtefælle som en afkortet form for kærlighed, men som det, der krævedes af hendes som menneske. Forældet og forkrampet eller ej.

Sådan er oldemor også. Hun gjorde det, der skulle gøres. Ikke for at der skulle lægges mærke til det, eller at hun skulle rose sig af det. Måske tænkte hun ikke engang over, at hun gjorde det. Al den kaffe, hun bryggede. Alle de kopper, hun vaskede op bagefter. Alle de Fadervor, hun bad med de små. Alle de bleer, hun skiftede, og alle de hænder, hun har holdt, når nogen har været kede af det, bange eller endda døende.

Al den troskab. Andre kalder det forkrampethed og afkortet kærlighed, men for oldemor var det livet selv.

Hvor var vi henne uden oldemor, og hvad skal vi gøre, når hun ikke er her mere? For intet tyder på, at næste generation af oldeforældre har tænkt sig at gøre som oldemor.

Nana Hauge er sognepræst i Hårslev-Padesø Pastorat.