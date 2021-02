Et godt tilbud

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?”

Lukasevangeliet 18, 41

I dag er det ”hvide tirsdag”, dagen derpå. Dagen efter den løsslupne fastelavnsmandag. Nu skal der slappes af med skånekost, med hvidt brød, oven på festmaden, så maven kan omstille sig til fastens magre retter. Også åndeligt har vi brug for en skånedag, en omstillingsdag fra festens farver til fastens bodsdage.

En sådan stille dag får vi sammen med Jesus, hvor han på sin travle vej til Jerusalem standser op og skaber et stille rum omkring den blinde tigger ved Jeriko. Tiggeren kalder vedholdende på Jesus, og Jesus standser op og spørger: Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?

Jesus er på vej til Jerusalem for at gøre det, som er allervigtigst for os. Nu vil han skabe den ”store” frelse fra synd og fortabelse, som har med hele evigheden at gøre. Men på denne vej giver han sig tid til at møde en overset tigger med den ”lille”, men lige så uforglemmelige frelse.

Nu er det os, som tages til side fra verdens festivitas og mange krav. Og midt i den verden, som kræver vores opmærksomme deltagelse, giver Jesus os en god anledning til at koncentrere os om vort forhold til ham. Og han gør det med den bedste hilsen af alle: Hvad skal jeg gøre for dig?

Smerte er fastetidens sprog. Det bliver vi mindet om, nu hvor vi tages til side til et øjebliks stilhed. Smerte er mange menneskers sprog i en verden med uretfærdighed, usikkerhed, sygdom og død. Det er den blinde tigger et alt for velkendt eksempel på.

Men siden den første påske i Jerusalem, hvor Jesus led, døde og opstod, har kristne ud over jorden troet på, at han er nær under alle smerter. Ja, at hans kærlige ord til tiggeren fortsat lyder til os: Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han standser også ved dig og mig, når vi kalder på ham. Og han rører Guds riges kræfter for vores skyld.

Hvide tirsdag får vi lov at være i enrum med Jesus. Inde i orkanens fredfyldte øje. Vort svar på at blive taget til side af Jesus skal være at takke og bede og følge ham. Sådan vil vi gerne dele Jesu rum med endnu flere.

Thomas Kristensen er pastor emeritus.