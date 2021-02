Et sidespor bliver til hovedspor

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Jesus tog de tolv til side og sagde til dem: ’Se, vi går op til Jerusalem (...)’”

Lukasevangeliet 18, 31

Jesus indvier disciplene i det, som de nu er på vej til. Han vil give dem mulighed for at forberede sig på den kommende påskes hændelser i Jerusalem. Hændelser, som går i en helt anden retning, end disciplene kunne forestille sig. Faktisk er det tredje gang, Jesus taler med dem om sin forestående lidelse og død. Og nu begrunder Jesus det forestående med, at sådan opfyldes de gamle profetier, altså Guds plan for at frelse den fortabte verden.

I dag er det askeonsdag. Dagen, hvor man mange steder i verden klædes i ”sæk og aske”, som det hedder i Bibelen.

I praksis sker det ved, at man ved en gudstjeneste som tegn på bodfærdighed får strøet lidt aske i håret eller tegnet et kors med aske på panden.

Nu begynder vi på kirkeårets vandring op imod Jerusalem og påskens begivenheder. Bodfærdighedens vandring.

Fastetiden varer 40 dage frem til påskedag. Ligesom Jesu fastevandring i ørkenen varede 40 dage. Dog faster vi ikke hos os med de mange ydre skikke, som nogle gør andre steder i verden. Vores faste består i at se indad, besinde os og udefra tage til os, hvad Jesus har gjort for os. Dog er det sundt at faste fra nogle af de konkrete ting, som let tager magten over os i det daglige. Ikke for at blive set af andre, men som en øvelse i Guds børns frihed.

Byen Jerusalem med templet var selve hjertet i folkets liv og vigtig for Jesus. Jesu liv rammes ind af Jerusalem. Som nyfødt bliver han båret op i templet til Simeons og Annas velsignelse. Og igen på vejen ud af barndommen som tolvårig hører vi om Jesus i Jerusalem. Også som voksen har han øjnene rettet mod Jerusalem til højtiderne. Og nu, hvor hans gerning skal fuldbyrdes, foregår det i Jerusalem. Herfra skal frelsen udgå til hele verden.

For os er historien om Jesu lidelse og død på korset en del af vores bibelhistorie og af kirkeårets rytme. Nu vil fastetiden også gøre dette afgørende til en del af vores hjerterytme! Fastetiden vil tage os til side, så vi finder ind til det væsentlige.

Thomas Kristensen er pastor emeritus.