Etikprofessorer: Svend Andersens anklage mod Oluffa Pedersens afhandling er uhørt grov

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Svend Andersen fremfører en meget grov anklage mod Esther Oluffa Pedersens nyligt forsvarede doktorafhandling, som han i mangel af belæg bør holde sig for god til at fremføre

TEOLOGIPROFESSOR emeritus Svend Andersen mener i avisen den 30. november, at Roskilde Universitet bør iværksætte en videnskabelig uredelighedsundersøgelse af Esther Oluffa Pedersens nyligt forsvarede doktorafhandling med titlen ”Fremkaldte kulturrum”.

Svend Andersen påpeger, at hvis Roskilde Universitet bare har en smule videnskabsetisk integritet, bør universitetet iværksætte en sådan undersøgelse.

Vores ærinde er ikke en akademisk diskussion af indholdet af Esther Oluffa Pedersens afhandling, men blot at gøre det klart, at Svend Andersen fremfører en meget grov anklage, som han i mangel af belæg bør holde sig for god til at fremføre. For folk, der ikke kender den akademiske verdens krinkelkroge, er en anklage vedrørende videnskabelig uredelighed ikke bare en anklage om, at man er uenig med en anden forsker, men en anklage om fusk og svindel. En anklage, der påvirker det mest værdifulde, en forsker har, nemlig videnskabelig integritet.

En anklage om videnskabelig uredelighed er ifølge lov om videnskabelig uredelighed med videre paragraf 3 defineret på følgende måde:

”Videnskabelig uredelighed: Fabrikering, forfalskning og plagiering, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning.”

Men hvor er det, at Svend Andersen mener, at Esther Oluffa Pedersen har fabrikeret data, udeladt data eller plagieret fra andre forskere? Hvis Svend Andersen ikke kan bevise dette, bør han trække sin opfordring om at undersøge Esther Oluffa Pedersen for videnskabelig uredelighed tilbage og samtidig give en undskyldning til Oluffa Pedersen.

Thomas Søbirk Petersen og Jesper Ryberg er professorer i etik ved Roskilde Universitet.