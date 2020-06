Lektor: Det bør få politiske konsekvenser, at adfærd under corona har givet færre for tidligt fødte børn

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det synes oplagt, at nedlukningen af arbejdspladserne og hjemsendelsen af mødrene har udsat dem for et betydeligt mindre stressniveau, og at der derfor er færre ekstremt tidlige fødsler, skriver lektor Niels Arbøl

Man plejer at sige, at intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Statens Serum Institut kunne for nylig offentliggøre et studie, der viser, at antallet af ekstremt tidligt fødte børn er faldet dramatisk under covid-19-nedlukningen.

Det må siges at være en god nyhed. Normalt ligger antallet af ekstremt for tidlige fødsler før 28. graviditetsuge på knap 2 for hver 1000 fødsler herhjemme. Men under nedlukningen som følge af coronavirus er tallet kommet ned på bare 0,19, hvilket svarer til et fald på 90 procent.

Det interessante er det tidsmæssige sammenfald mellem det øjeblik, hvor vi under nedlukningen af Danmark har sendt forældrene hjem, og så faldet i ekstremt for tidlige børnefødsler. Det er svært ikke at se en klar sammenhæng.

Man kender endnu ikke årsagen. Men det synes oplagt, at nedlukningen af arbejdspladserne og hjemsendelsen af mødrene har udsat dem for et betydeligt mindre stressniveau. Eller omvendt sagt: Det lader til, at stress på arbejdspladsen er en klart medvirkende årsag til ekstremt tidlige fødsler. Og det burde få politiske konsekvenser i form af mulighed for længere betalt graviditetsorlov end de fire uger, vi har i dag.

Antallet af tidligt fødte børn har været i stigning gennem årtier, som i andre lande, fra omkring fem til syv procent, dog med en stabilisering inden for de senere år. Hvad de ekstremt tidligt fødte angår, har tallet ligget på omkring 330 hvert år. Det er måske ikke noget numerisk stort tal, men man må tage lidelserne med i betragtning, både hos børnene selv og deres forældre.

Man kan ikke have andet end respekt for de forældre, der i dén grad sætter sig til side for deres børn. Hvor selv de mindste fremskridt følges med taknemmelighed, men hvor virkeligheden for de alt for tidligt fødte starter i kuvøsen, tilkoblet monitor, med respirator eller plasticrør i næsen. Især har hjernen ikke nået at udvikle sig færdig, så børnene efterfølgende må trækkes med hjerneskader og psykiske lidelser – ofte for resten af livet.

Årsagerne til for tidlig fødsel er ikke helt afklarede. Men at stress under graviditeten kan føre til lav fødselsvægt og for tidlig fødsel, er allerede påvist. Den vigtigste årsag synes dog at være kvindens alder, når hun føder, og den er steget betydeligt med årene. Mødre fra 35 år og opefter har en betydeligt større risiko for at føde for tidligt eller alt for tidligt.

En kvinde på 35 år eller derover er i biologisk forstand en ældre mor, og én på 40 år er en gammel mor i forhold til, at den mest naturlige fødealder ligger på 18-25 år. En ældre eller gammel kvindekrop er ikke så velegnet til at føde som en ung. Hun vil have større risiko for forhøjet blodtryk, diabetes og svangerskabsforgiftning. Hendes moderkagefunktion vil alt andet lige være ringere. Fosteret vil have større risiko for misdannelser. Hun vil i højere grad få tvillinger, især hvis hun har fået reagensglasbefrugtning og fået lagt mere end ét æg op. Og flerfoldsfødsler øger risikoen for en tidlig fødsel.

Ud over alderen spiller også hendes øvrige livsstil ind. Blandt risikofaktorerne er kønssygdommen klamydia og provokeret kirurgisk abort, hvortil kommer overvægt, rygning, stoffer – og altså alvorlige stresspåvirkninger under graviditeten.

Det vigtigste forebyggende råd mod for tidlige fødsler, i det omfang man kan forebygge, er derfor, at kvinder får børn, mens de stadig er unge.

At de tager en pause fra arbejdslivet, også under graviditeten, som det nye studie måske har påvist. Men hvor vi nok kan forbedre graviditets- og barselsorlov, kan vi ikke lovgive os ud af moderne menneskers livsstil.

Niels Arbøl er lektor og forfatter.