Læser forsvarer kragerne: Fald i antal småfugle skyldes ikke krager og skader. Det skyldes landbruget

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er ikke kragernes skyld, at der er fuglekrise i Danmark, mener skribenten

Kristeligt Dagblad havde tirsdag den 2. juni to artikler om fuglelivet i Danmark. Der var enkelte forskelle mellem artiklerne, og det er godt, at avisen ser tingene fra flere sider.

Jeg har stor forståelse for de danske landmænds store problemer med at få bedriften rentabel, men at beskylde krager og skader for de ulykker, som landmændene anklages for af diverse naturelskere, er forkert, ja, hvis jeg skal være ærlig, er det umoralsk.

Krager og skader er altædende, men hovedsagelig vegetarer. De spiser landmandens korn, hvor de kan, og når markerne er pløjet, spiser de orm sammen med måger med flere. Småfugleunger tager de kun, hvis en tom rede er serveret for dem.

Alle småfuglene, derimod, spiser insekter. Insekterne er dræbt af de pesticider, markerne er sprøjtet med. Derfor er der så få småfugle ude i marken i dag. Der er simpelthen ikke mad nok til dem.

Jeg har en pænt stor parcelhushave nord for København i et stort villakvarter i nærheden af Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Furesø. Her er der ingen fuglekrise. De naboer, jeg kender, og jeg selv bruger ikke pesticider i haverne. Jeg har også en kompostbunke bagest i haven, så her er ingen mangel på insekter, hvilket bevirker, at jeg har de første 20 forskellige småfugle i haven: musvit, mejse, vipstjert, rødhals og mange spurvearter. Dem er jeg meget glad for, da de spiser de forskellige orm med mere, som er i mine frugttræer og buske.

Det interessante er også, at der både er krager og skader i haven. Naboen har en skaderede i et af træerne. Hvor kragerne bor, ved jeg ikke, men det er nok ikke så langt væk. Men jeg har aldrig set dem genere vore små fugle.

Bønderne i Danmark har altid været gale på kragerne, fori de spiser korn. Jeg kan også være lidt sur på skaderne, fordi de spiser mine kirsebær, men jeg bærer dog over med dem.

De seneste to år har min kone og jeg haft den store glæde, at et kærsanger-par har bygget rede i vores blommetræ. Kærsangeren skulle være den sangfugl, som synger længst i Danmark. Den synger faktisk helt til om efteråret, hvor den trækker sydpå.

Den har måske valgt vores have, fordi vi har en lille havedam. Det minder den måske om kæret på landet, hvor der i dag ikke er mad nok.

Bent Grølsted er forfatter og bor i Kgs. Lyngby.