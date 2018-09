Familierådgiver: Børns sorg efter skilsmisse er vor tids tabu

Hvor er det godt, at vi har fået Det Nationale Sorgcenter for Børn, Unge & Sorg, men lad også skilsmissebørnenes sorg få del i fokus og del i sorgrådgivernes blik og omsorg, skriver familierådgiver

DET ER GODT, at der med et nationalt sorgcenter er kommet fokus på børn, unge og sorg. Der er brug for det. Brug for, at vi minder hinanden om betydningen af ikke at gå forbi, men i stedet tale med det barn eller den unge, der har mistet fodfæstet, mistet meningen, eller den forælder, der står alene og skal genskabe mening og retning.

Der er brug for at tale om sorgen, tabet, livet og forandringen. Der er brug for at tale med lærere, pædagoger, naboer, familie og venner om, at ingen, der er dybt kede af det, bliver mere kede af det, fordi vi spørger. De er allerede kede af det og kan, når du eller vi spørger, få lov at dele smerten, sorgen, savnet, frygten, så alt det vanskelige bliver knap så tungt at bære.

Det er ikke og bliver aldrig en vane at tale om livets sårbare skrøbelighed. Vi har brug for at holde hinanden fast, når vi har lyst til at stikke af, fornægte, benægte, undgå og fortrænge, at livet kan kæntre, også for børn. At livet ikke er retfærdigt. Ingen kan love hinanden, at det værste ikke vil ske, vi er magtesløse over for det store, fantastiske, sårbare og livfulde liv, men vi kan leve ved at dele. Vi kan snakke sammen og bryde

skammen over alt det, vi ikke magter, vi kan være hinandens redningsveste.

Hvor er det godt, at der tages hånd om sorgen, men hvorfor er der sat hegn om, hvad der er ”rigtig sorg”? Det Nationale Sorgcenter – Børn, Unge & Sorg har afgrænset sig. Sorg er defineret ved den sorg, som følger af eller følges med alvorlig sygdom og død hos søskende og forældre. Afgrænsningen forenkler og gør det muligt at fokusere og blive tydelig, men når noget rammes ind, står noget andet tilbage uden for rammen. Hvad med sorgen efter skilsmisse?

En tredjedel af Danmarks børn og unge oplever, at deres forældre går hver til sit, før børnene fylder 18 år. For en stor del af disse børn og unge er det en stor sorg, men også en ikke anerkendt sorg.

HVOR GÅR SKILSMISSENS BØRN og unge hen med deres sorg, og hvad betyder det for deres sorg, at det store fokus, der er på børn, unge og sorg, ikke inkluderer deres sorg?

Hvad kommer det til at betyde for de mange børn og unge, som sørger over deres ændrede familiesituation? Sørger over tabet af den barndom, de kendte, sørger over ikke at kunne være sammen med far, mor og søskende på én gang, sørger over at have fået et nyt vilkår, hvor de altid skal savne. Savne far, når man er hos mor, og savne mor, når man er hos far, eller som Jonathan sagde: ”Jeg savner på en måde far allermest, når jeg er hos ham, fordi jeg ved, at lige om lidt skal jeg hjem til mor igen, og så tager han ikke med.”

Hvor skal Jonathan gå hen med sin sorg?

Siden jeg som nytiltrådt skoleleder i 1999 var med til at udarbejde en sorghandleplan og sætte rammer for, hvordan vi tog hånd om sorgen, har jeg set og mærket betydningen af at have holdning bag handling. Set betydningen af at have ritualer, aftaler og fælles holdninger til, hvordan vi tager hånd om hinanden, når livet kæntrer.

HOLDNING BAG HANDLING giver den enkelte mod til at handle der, hvor det umiddelbart ser ud til at være det letteste at gå forbi. Derfor er idéen med at uddanne sorgrådgivere så god. Ikke fordi der skal eksperter til, ikke fordi vi ikke kan være medmennesker og tage hånd om hinanden uden at være uddannet med certificeringer og stempel, men fordi det sætter dagsordenen og skaber fokus. Derfor er det samtidig så trist for de mange børn, som sørger over deres livs kæntring i form af en skilsmisse, at de ikke ses som en del af sorgrådgivernes indsatsområde.

Der er ingen uddannelse af hverken lærere eller pædagoger i, hvordan de møder børn og familier efter skilsmisse. Der er ingen formel erkendelse af, at der er et behov, som ikke varetages. Skilsmissesorgen er vor tids tabu.

Vi ved alle, at sygdom og død er livets vilkår, som vi ikke er herre over – men der er meget, vi ikke er herre over. Skilsmisse er en alvorlig livskrise, både for børn og voksne. Det var ikke sådan, det skulle have været, det var ikke drømmenes opfyldelse. Skilsmisse er – ikke for alle, men for mange – forbundet med sorg, tab, savn, længsel, tab af mening og meget andet.

Når man er ramt af en livskrise, er det helende og lægende, når nogen vil lytte, følges med, være og dele. Vil ingen gå med, må man gå vejen alene, og det er ensomt.

Man ser først behovet, når man har noget at henvise til, sagde en sorgrådgiver engang til mig. Danske skoler og daginstitutioner er fyldt med skilsmissernes børn. Børn, der har behov for at blive rummet og forstået i den sorg, der er deres.

Hvor er det godt, at vi har fået Det Nationale Sorgcenter for Børn, Unge & Sorg, men lad også skilsmissebørnenes sorg få del i fokus og del i sorgrådgivernes blik og omsorg.

Ruth Juul er familierådgiver, konfliktmægler og forfatter.