Fastetidens ånder

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

2. søndag i fasten

Markusevangeliet 9, 14-29

”HERRE GUD FADER i Himlen! Forbarm dig over os!”. Sådan lyder begyndelsesordene i den salme eller bøn, der kaldes litaniet, og som bruges i mange kirker her i fastetiden.

Litaniet er gammelt og har lydt i kirkerne siden det 4. århundrede som en henvendelse til den Gud, der er den samme i går, i dag og i morgen, og over for hvem, vi, som Luther skrev, alle er tiggere.

Passer den bøn så stadig? Umiddelbart kan det være svært at forbinde råbet om barmhjertighed og hjælp med en almindelig dansk søndagsmenighed i en smuk og lun kirkebygning. Men ingen ved, hvad et menneske gemmer på, og fastetidens tema er Jesu kamp mod ondskaben, både når den viser sig som noget ydre og håndgribeligt, og når den hærger i det skjulte i menneskets eget hjerte.

I dagens evangelium kommer Jesus efter forklarelsen på bjerget sammen med Peter, Jakob og Johannes lige ned til en diskuterende flok mennesker, der står rundt om en far og hans syge søn, som disciplene uden held har forsøgt at helbrede.

Man kan næsten mærke den oprørte stemning, indtil folk får øje på Jesus og nu spændt venter på, hvad han vil gøre. På Jesu spørgsmål forklarer faderen, at sønnen, lige fra han var lille, har været besat af en ond ånd, der truer med at tage livet af ham, og nu håber han, at Jesus kan helbrede drengen: ”Hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os.”

Det lille ”hvis” er afslørende og får Jesus til at reagere: ”Alt er muligt for den, der tror!”. Og så følger faderens velkendte bøn: ”Jeg tror, hjælp min vantro!” – de ord, der er så menneskelige, at vi glemmer at bemærke, at det er en bøn om, at Jesus vil uddrive to onde ånder: den stumme ånd af drengen og vantroens ånd af faderen. Det sidste er lige så vigtigt som det første.

For vi kender den jo, vantroens kolde ånd. Ligesom vi kender løgnens og forstillelsens ånd, vredens og misundelsens ånd – ja, alle de usynlige onde ånder, som besætter vores hjerter og tanker og ødelægger livet for os.

Hvorfor er de så svære at drive ud? Jesu svar er, at den slags kan kun uddrives gennem bøn.

Derfor lyder vores bøn her i fastetiden: ”Herre, forbarm dig over os!”.

Søndagsordet skrives på skift af sognepræst i Varde Morten Thaysen, sognepræst i Jægersborg Lea Skovsgaard, lektor, cand.theol. Leif Andersen og pastor emer. Lisbeth Smedegaard Andersen.