3. søndag i fasten

I parken ved Nivaagaards Malerisamling findes et reservat for 100 truede ord. De står på små skilte rundt om i bedene – alle sammen ord, der er ved at forsvinde fra vores sprog, og hvor det er op til os, om de skal tages i brug igen.

Jeg husker ikke, om udtrykket at være ”fejet og prydet” optræder i parken, men det må i hvert fald være i risikogruppen. Det stammer fra søndagens evangelium, hvor Jesus uddriver en stum dæmon af et menneske. Folk omkring ham undrer sig over helbredelsen og ser med glæde, at den syge nu kan vende tilbage til livet.

Men bagest blandt tilskuerne står en lille flok, der danner en mur af uvilje, mens de indbyrdes mumler om, at det måske slet ikke er Gud, der handler gennem Jesus, men den onde selv? Blaserte og selvsikre står de dér med armene over kors og ser udfordrende på Jesus.

Jesu svar til disse kloge folk kommer i form af en lignelse. Han sammenligner et dæmonbesat menneske med et hus, der har fået besøg af en ubuden gæst, der ødelægger indboet, og som beboeren ikke selv har kræfter til at smide ud. Men en stærk mand kommer ham til hjælp og smider gæsten på porten, så beboeren igen kan tage sit hus i besiddelse, lufte ud og gøre rent, så huset er ”fejet og prydet”. Desværre sker der det, at da den fordrevne gæst opdager, at huset er tomt og rent, vender han tilbage og tager endda syv af sine venner med sig.

Fastetidens evangelier skildrer kampen mellem godt og ondt, og kampen foregår i hvert eneste menneske.

Vi mærker måske nok, når ubudne gæster som misundelse, hævngerrighed og had er ved at tage magten fra os, så vi må gribe til den gamle salmedigters bøn: ”Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd!”.

Men vi tænker ikke altid på, at kampen skal vindes hver eneste dag, og hvis vi falder til ro i tillid til vores egen fuldkommenhed og klogskab, ja, så står andre udbudne gæster som selvtilfredshed, foragt for andre mennesker, ufølsomhed, dømmesyge og mange flere klar til at rykke ind, og ”så bliver det sidste værre end det første”, som Jesus siger.

Måske skal vi passe på, at ”fejet og prydet” ikke ender i reservatet?

Søndagsordet skrives på skift af sognepræst i Varde Morten Thaysen, sognepræst i Jægersborg Lea Skovsgaard, lektor, cand.theol. Leif Andersen og pastor emer. Lisbeth Smedegaard Andersen.