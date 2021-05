Filosof: Jo, vi kan kalde coronakrisen for Guds straf

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Covid-19 har været erklæret pandemi i et år nu. Den kan ramme i hele verden, det vil sige den angår alle mennesker og dermed mennesket som sådan, og dermed er det spørgsmålet om menneskehedens samlede liv, der stiller sig

Tro mig, det er ikke mangel på ærefrygt for Gud, når jeg vil kalde coronaen for Guds straf. Teologerne kan vel tænkes at falde over mig, hver slags med deres Gud. Så lad den manglende ærefrygt gå ud over teologerne. For os andre, som står uden for de bestemte konfessioner, viser det guddommelige sig i mangfoldige skikkelser, og dog er læren om forholdet mellem Gud og mennesker den samme.

I den græske mytologi sætter menneskene sig op mod guderne gang på gang. Man kender straffen. Sisyfos må rulle sin sten op på bjerget, hvorfra den straks ruller ned, og han må hente den op igen, Prometheus får sin lever hakket ud af en ørn, og danaiderne må fylde vand i bundløse kar til evig tid. Hybris kaldtes det at sætte sig op mod guderne eller verdensordenen. Nemesis er straffen.

Imidlertid er der en lære af myterne og den religiøse erfaring, som er alvor for os alle sammen, også dem iblandt os, der ikke er medlem af en gudelig forening eller forsamling.

Guderne sætter grænser for mennesket. Guderne kan også forstås som naturen eller skæbnen her, nu det konfessionelle ikke skal være afgørende. Det afgørende er: Mennesket sætter ikke selv disse grænser. Det har slet ikke tænkt sig at sætte nogen. Menneskene lever mere og mere, som om der ikke var noget, der var helligt.

Vi opfører os, som om der ikke var noget, der er helligt, det vil sige, som om der ikke var noget, mennesket ikke kan skalte og valte med, behandle efter forgodtbefindende. Men mutationerne kommer. Der findes allerede en engelsk mutation og en sydafrikansk, en rumænsk, to brasilianske, og den engelske mutant er endda selv muteret. Og hvad skulle forhindre fremtiden i at byde på nye virus med nye numre og med stadigt større mutationsevne?

Også fortiden har budt på omvæltninger i menneskehedens levevis. Men de fleste af dem, vi kender fra såkaldt historisk tid, har menneskene selv stået for.

Vores nuværende samfund med dets nugældende love og regler og rettigheder er i det store hele resultatet af den franske revolution i 1789. Det var sådan et sammenrend, hvor man kaldte hinanden venner og brødre, eller også forrædere og skurke, hvor man huggede hovedet af folk og satte hovederne på stager, især hvis de var adelige, hvor man guillotinerede i tusindvis, herunder kongen. Ikke desto mindre havde adelen mistet magten, da det var forbi, og man havde fået nogenlunde styr på det hele. Det borgerlige eller kapitalistiske samfund var en realitet. Vi går ikke ind for guillotinering mere, men vi kommer derfra. Vores samfund er født i et blodbad.

Filosoffen G.W.F. Hegel er berømt for at have kaldt sådan noget for ”fornuftens list”. Det ser ikke særlig fornuftigt ud, det der foregår, når man er tæt på. Men bag enkeltmenneskets fornuft, der nok kan ræsonnere og argumentere og andre kunster, er der en anden slags fornuft, der sætter sig igennem. Det er historien. Det er i den historiske udvikling, man skal finde fornuften.

Gang på gang har menneskene forsøgt at sætte sig ud over det samfund, som blev skabt i 1789, og som vi stadig lever under. Det begyndte allerede dengang med sansculotterne, der ville videre end til det liberale demokrati, men som blev standset af borgerskabet, der nok kunne bruge arbejderne og bønderne i deres revolution, men også betyde dem, at sådan var det heller ikke ment. Bestræbelserne fortsatte dog i både det 19. og det 20. århundrede.

Den eneste revolution, som det lykkedes at skabe et nyt system, er som bekendt den russiske i 1917. Eller rettere, som ligeledes bekendt, det lykkedes kun at erstatte et tyranni med et andet.

Hvis tiden for menneskelig revolution er udløbet, hvad er der så i vente andet end en naturens revolution? Det betyder ikke, at Hegel, eller for den sags skyld Marx, tog fejl. Snarere havde de endnu mere ret, end de troede. For det gælder stadigvæk om, som den sidstnævnte gentagne gange anbefalede, at gå ud fra menneskene, sådan som de er, og ikke sådan som de siger, de er.

Tanken om fornuftens list er en tanke om, at menneskene overlistes af det, de selv gør – opfinder og producerer. Handlingerne har stadigvæk menneskene som udgangspunkt, men konsekvenserne af handlingerne kan kun i ringe omfang overskues af menneskene. Mennesker standses snarere af nogle forhold, der møder dem. Hvis jeg kan flyve til Rom og tilbage igen for 400 kroner, så gør jeg det; jeg ville ikke gøre det ret ofte, hvis det kostede 40000 kroner. Men bare rolig, det kommer det ikke til.

I stedet for at pynte på rejsen med noget flyskam vil jeg i den nuværende situation, den med de 400 kroner, hellere spørge, hvordan et samfund skulle kunne standse, som kun kan ”vækste”? Det kan ikke standses af sig selv, så lidt som menneskeheden kan, så meget er sikkert. Tilbage er kun muligheden af at standses udefra, ikke af sociale forhold, men af naturlige.

Skal man så holde op med at tale om fornuftens list og i stedet tale om naturens list? For min skyld kan man godt fortsætte med at tale om en slags fornuft. Men så kommer man nok ikke uden om, at det må være en kosmisk fornuft, en som overgår al menneskelig fornuft. Over for Gud er selv den vise kun en tåbe, hedder det. Hvis man ikke bryder sig om ordet Gud, kan man jo bare tage det ud af formuleringen og nøjes med, at selv det viseste menneske kun er en tåbe. Der er arter på vores klode, som har overlevet i millioner og atter millioner af år. Menneskearten har ikke engang været her i en enkelt million. Må man så ikke anerkende de andre arter for i det mindste en eller anden form for iboende fornuft?

Jeg foretrækker at tale om Guds straf frem for at opfinde nye udtryk. Det, vi erfarer nu og fremefter, står alligevel i de gamle fortællinger, hvad enten sagn, myter eller evangelier. Det, vi uden helt at forstå rækkevidden af det er begyndt at kalde artsegoisme, er ikke andet end det, grækerne kaldte hybris.

”Nur noch ein Gott kann uns retten”, kun en Gud kan redde os, sagde Heidegger. Han satte ikke navn på. Det behøves heller ikke. Så lidt som de andre arter eller naturen i det hele taget behøver vores anerkendelse. Det hele afhænger ikke af os. Gudskelov for det!