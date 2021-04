Fem tidligere formænd for Børnerådet: Regeringen udviser dobbeltmoral i børnehøjde

Danmark svigter syriske børn, mener fem tidligere formænd for Børnerådet

At moral spiller en kæmperolle i regeringens syn på børn med relation til Syrien er helt åbenlyst. Både i forhold til de danske børn, der sidder i de syriske lejre, og i forhold til de syriske børn og unge, der skal sendes ud af Danmark og tilbage til Syrien. Men det er moral med modsat fortegn. Derfor bliver det dobbeltmoral.

De danske børn i Syrien har forældre, der ”har vendt Danmark ryggen”. Eller som det også siges: ”De har valgt Danmark fra.” Derfor har vi ingen forpligtelse over for dem – og åbenbart heller ikke over for deres børn, der har dansk statsborgerskab. Børnene kan blive i lejrene – sådan har det lydt længe. Nu har regeringen så nedsat en taskforce og dermed skabt en tænkepause.

Går vi til de syriske børn og unge i Danmark, så spiller moralen også en rolle, men nu på en anden måde. En dansk sikkerhedsvurdering mener, at der er en fredssprække i visse områder rundt om Damaskus i Syrien, og den giver et alibi for hjemsendelse af syriske flygtninge i Danmark.

Nu samles så disse mennesker i et udrejsecenter med store personlige konsekvenser for især børn og unge. Flere af dem står med manglende færdiggørelse af skolegang og uddannelse, som de og deres land kan få gavn af, når der er helt fred i Syrien. Men at afbryde deres opbygning af et liv her og nu at samle dem i udrejsecentre – lejre – er at nedbryde og ødelægge børn og deres familiers fremtidige muligheder for at gøre en optimal indsats i deres hjemland. Det er virkelig dobbeltmoral i børnehøjde. Når det passer moralen, så lukker vi døren – og når det passer moralen, så åbner vi. Uanset virkelighederne. Derved svigter Danmark sine statsborgerforpligtigelser, sin medmenneskelighed, sin værdighed og respekten for FN’s Børnekonvention.

Per Schultz Jørgensen, Klaus Wilmann, Lisbeth Zornig Andersen, Charlotte Guldberg og Frode Muldkjær er alle tidligere formænd for Børnerådet.