Formand for Lægeforeningen: Der mangler penge til de stadigt flere danskere med alvorlig psykisk sygdom

Kan man forestille sig en kræftpatient blive udskrevet, efter kun at have været igennem halvdelen af sin behandling? Nej, vel. Men det er reelt set det, som patienter i psykiatrien oplever igen og igen, skriver formand for Lægeforeningen

I alt for mange år er psykiatrien blevet syltet økonomisk i forhold til resten af sundhedsvæsenet. Det har betydet, at en stor gruppe patienter ikke har fået den nødvendige behandling. Igen og igen har læger og andre fagfolk råbt vagt i gevær, og det har da også ført til, at skiftende regeringer har indset, at der er behov for at investere i psykiatrien. Psykiatrihandlingsplanen fra 2014 og en række andre tiltag har gjort, at det er lykkedes regionerne at hjælpe flere patienter, og det er godt.

Men desværre langtfra godt nok. Selvom psykiatrien behandler flere patienter, så er der ikke ressourcer og kapacitet nok til at behandle det stadigt stigende antal danskere, som søger behandling for angst, depression, psykose eller en anden alvorlig psykisk sygdom.

Det har katastrofale konsekvenser for mange patienter, som ikke får den behandling, de har brug for. Psykiatere på sygehusene oplever, at de er nødt til at udskrive ikke-færdigbehandlede patienter, og de kæmper med mangel på sengepladser og ambulante tilbud. Kapaciteten hos de praktiserende speciallæger er ikke tilstrækkelig, og de potientielt gode muligheder, der er for at aflaste sygehusene, kunne udnyttes langt bedre. Langt flere patienter kunne færdigbehandles i samarbejdet mellem almen praksis og speciallægepraksis, så sygehusene kunne bruge deres ressourcer til at behandle de mest syge.

Kan man forestille sig, at en kræftpatient vil blive udskrevet, efter kun at have været igennem halvdelen af sin behandling? Eller at der ikke er en sengeplads på kræftafdelingen? Nej, vel. Men det er reelt set det, som patienter i psykiatrien oplever igen og igen.

Sundhedsministeren har lovet, at der er en ny handlingsplan for psykiatrien på vej til efteråret, og et bredt spektrum af politikere og myndigheder gør i den her tid meget ud af at fremhæve, hvor vigtigt det er at forbedre indsatsen for patienter med psykisk sygdom, ligesom Sundhedsstyrelsen nu også er kommet på banen med sine faglige anbefalinger til en styrket psykiatri.

Der er masser af gode hensigter – både fra politikerne og i styrelsens rapport. Og det er svært at være uenig, når styrelsen for eksempel skriver, at den øgede sygelighed og overdødelighed for psykiatriske patienter skal nedbringes, eller at det er nødvendigt med en tidligere og mere tilgængelig indsats for mennesker med psykiske lidelser.

Kendetegnende for udmeldingerne er, at der mangler en angivelse af, hvem der har ansvaret for, at hensigterne også bliver til virkelighed og ikke forbliver tomme ord i en fin rapport eller fra talerstolen. Jeg savner også, at politikere og myndigheder adresserer, at vi har brug for at øge antallet af sengepladser. At vi har brug for flere personaleressourcer og for at fastholde dem, der har valgt psykiatrien til. At der bliver stillet krav til sundhedsfagligheden på de kommunale bosteder for psykiatriske patienter. At sygehuspsykiatrien aflastes ved at flere patienter behandles i speciallægepraksis. Og at behandlingen af patienter med misbrug skal blive bedre – blandt andet ved at samle den hos regionerne.

Jeg vil opfordre ministeren til at gøre den kommende psykiatriplan så konkret som mulig. Lyt til lægerne og de andre sundhedsprofessionelles bekymringer og forslag til handlinger – og frem for alt: afsæt penge nok til, at handlingerne kan føres ud i livet. Patienter med psykiske lidelser skal have bedre behandling – og det skal være nu.

Andreas Rudkjøbing er formand for Lægeforeningen.