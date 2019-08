Politiker: Vi må tale om konsekvenserne ved anonym sæd

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er ikke en menneskeret at få børn, men det er en menneskepligt at kere sig om sin næste, skriver konservativt medlem af Europa-Parlamentet

Det er, som om hver gang vi i Danmark taler om familiepolitik, er det fordi vi er sure på EU for eksempel for at indføre øremærket barsel, eller det sker i anledningen af en sag, der pludselig løftes op i medierne, hvorefter den eksploderer over et par uger. Uden rigtig at blive genstand for den familiepolitiske debat, den kunne skabe.

Om etik, moral og det enkelte menneskes rettigheder og pligter. Om respekten for familien som den absolutte og enestående type af samfundets mange forskellige grupper.

Familiepolitik handler om det enkelte menneske, og hvordan vi er evigt forbundne i relation til andre mennesker. Derfor er det vigtigt at tale familiepolitik – og ikke kun når en case hopper frem på scenen. For den triller hurtigt videre, uden at vi får skovlen ned i dens dybere lag af alvor og principper.

Et eksempel er debatten om den tidligere borgmester og nu kirke- og kulturministers valg om at bruge anonym sæd til at blive singlemor. Dét blev hurtigt til en kludret diskussion om hendes ret til det. Ingen nåede at få øje på barnets vilkår i sagen. Den anonyme sæd og barnets umulighed for at få indsigt i eget ophav senere i livet.

Vi må aldrig glemme at vurdere de muligheder og rettigheder for familieskabelse, vi giver hinanden. For der kommer jo børn ud af det. Derfor skal vi forholde os til, hvordan vi påvirker de kommende generationers liv, der er skabt på disse vilkår. Hvordan bliver deres eksistentielle trivsel? Det er langt mere interessant, end at en kvindelig politiker vælger at blive singlemor.

Et af sommerens andre eksempler handlede om manden, der via rugemor, ægdonor og egen sæd blev singleforælder til en nyfødt søn. Det blev en sød historie i de kulørte blade. Godt for dem.

Jeg tror, skæbnen i dette tilfælde har beriget både far og søn med en af kærlighedens store gaver, som altid finder vej, hvor der er vilje. Men det er mit ønske, at vi sætter en diskussion på dagsordenen om, hvorfor det at adoptere et barn, der allerede er født ind i denne verden, tilsyneladende ikke betragtes som et tilfredsstillende og ligeværdigt alternativ til at lave barnet selv.

Jeg har personligt lært meget af både at føde og adoptere min egen børneflok, hvor præmissen er, at vi er to mødre – én i himlen og én på jorden. Kærlighed mellem forældre og barn ligger ikke i dna’et. Og jeg har lært rigtig meget af at kende unge voksne af anonyme donorer, som fortæller om ulykkeligt hemmelighedskræmmeri og eksistentiel tvivl.

Vi mangler at tage et opgør med de eksistentielle huller, den nuværende familiepolitik skaber for kommende generationers trivsel og deres respekt for forældregenerationens evne til at handle etisk ansvarligt og uegennyttigt.

Vi må turde tage samtalerne om, hvorfor vi tillader, at nogle mennesker kommer til verden uden retten til at kende hele deres biologiske ophav. Er det, fordi vi er bange for at stille etiske spørgsmål til donor og til forældre, der vælger at viske den ene halvdel af barnets oprindelseshistorie ud? Er det, fordi vi generelt har givet op over for tidens egoistiske ambitioner parret med teknologiens muligheder?

Skal det fortsat være lovligt at bruge anonym sæd eller ditto æg? Eller kan vi begrænse det til, at det i al fald ikke er noget, vi bruger skattepenge på og hermed velsigner?

Det synes jeg. For ingen mennesker er ”ulovlige” fra fødslen, men de skal kunne regne med, at den store familie – samfundet – ikke billiger, at deres senere trivsel som mennesker tilsidesættes, fordi deres forældre ’bare fik lov’ til at få dem. Og vi skal i alt dette også huske at spørge os selv, om ikke vi kan gøre det lidt nemmere og bedre for forældreløse børn, der allerede er født at finde en far og/eller en mor. Hvordan kan vi leve med at overse deres forældrelængsel, alt imens vi er mere optaget af fertilitetsprojekter af endnu ufødte?

Det er altså ikke en menneskeret at få børn, men det er en menneskepligt at kere sig om sin næste. Lad os løfte familiepolitikken til et emne, vi taler mere om, og være mindre berøringsangste over for de eksempler, der vil indgå i debatten. Det skylder vi de næste generationer.

Pernille Weiss er medlem af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti.