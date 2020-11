Folkeskolekritik fejler. Kristendom og klassisk dannelse løser ikke børn og unges problemer

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Nutidens problemer og udfordringer kan ikke løses ved at skrue op for gamle slagere og nationalkonservative værdier, skriver lektor på SDU, Finn Wiedemann

Den tidligere undervisningsminister Merete Riisager (LA) har for nylig udgivet bogen ”Selvbyggerbørn”, som hun blev interviewet om i Kristeligt Dagblad den 1. september. I bogen undersøger Riisager, hvordan vi overlod en generation til at opdrage sig selv. Her anbefaler hun en medicin mod den ensomhed, angst og rodløshed, som undersøgelser peger på karakteriserer store dele af ungdommen. Bogen er samtidig en kritik af den måde, især folkeskolen har udviklet sig på, og den opdragerrolle, vi som forældre og samfund varetager.

Merete Riisager fremstår i dele af det pædagogiske miljø som en anden jediridder, der heroisk gjorde op med folkeskolereformen fra 2014, for eksempel de lange skoledage og den læremålsstyring, som på ufleksibel vis havde lagt folkeskolen i en åndelig spændetrøje. For et par år siden skrev en række pædagogiske forskere ligefrem en kronik i en større landsdækkende avis, hvor de i noget udansk stil hyldede den daværende minister. Selvom Riisager ikke længere er aktiv i politik, er hun en pædagogisk og kulturel influencer, hvis synspunkter det er værd at diskutere.

I dag er børn og unge ifølge Riisager selvbyggerbørn og krystalbørn. De voksne har tjekket ud, kastet nøglerne på bordet til skolebiblioteket sammen med elevernes Uni-login, som det malerisk formuleres. I stedet har vi overladt ansvaret til børn og unge. Hvor skal du hen du? Det spørgsmål må børn og unge selv finde svar på. Fordi der ikke længere er en voksen til stede, fremstår mange af vores børn og unge forvirrede og rodløse. Vi svigter dem, fordi vi ikke tager vores myndighedsrolle på os som forældre og skole.

Historisk kan denne misere føres tilbage til Rousseau og reformpædagogikken, som på forskellige måder er blevet videreført i nutiden gennem den moderne hvad-synes-du-selv-pædagogik, og som senest kan genfindes i OECD’s program ”21st Century Skills”, som rummer en række bud på, hvad elever skal kunne i fremtiden. Skolen er ligeledes blevet spændt for arbejdsmarkedets vogn, som efterspørger generelle kompetencer, som for eksempel at lære og arbejde med innovation. Skolens aktuelle interesse for FN’s verdensmål er ligeledes et led i denne fejludvikling.

Hvilken medicin anbefaler Riisager så? Ud over lidt liberale anbefalinger, såsom at lærere og skoler skal have større frihed, er det blandt andet kundskaber og viden, nationalt curriculum og grundig indføring i litteratur, videnskab og fortællinger, for eksempel kristendom. Mange af de nævnte forhold kan sammenfattes i begrebet dannelse forstået som det, vi vælger at give videre til vores børn.

Det lyder jo meget godt, men der mangler nogle mellemregninger, ligesom Riisagers bog har et klart ideologisk funderet ærinde, som kræver at blive ekspliciteret og diskuteret.

Kunstens og videnskabens fortællinger er sjældent homogene. Såvel litteratur som kunst og videnskab rummer dissens, tvetydighed, og mangel på sikkerhed. Frem for en forsikringsordning, så vi vaccineres mod nutidens vilkårlighed og foranderlighed, kan kunsten og videnskaben i bedste fald lære børn og unge at være nysgerrige og eksperimenterende. Kunsten og videnskaben sikrer os ikke fast grund under fødderne, men kan blandt andet hjælpe os med at udvikle evnen til at stille spørgsmål til verden omkring os.

Et andet modtræk til den moderne virkeligheds morads er ifølge Riisager at skrue op for kristendommen. Kristendommen udgør samfundets grundtekst. Hvis man er forankret i den, har man et moralsk kompas, der gør, at man kan navigere sikkert omkring. Det er interessant, at Riisager anbefaler kristendommen. Hun er ikke den eneste, som for tiden trækker korset.

Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis næstformand, har ligeledes argumenteret for, at kristendommen skal spille en langt større rolle i skole og samfund. For tiden skyller en nationalkonservativ bølge hen over store dele af verden, hvilket vi for eksempel aktuelt ser i flere østeuropæiske lande.

Frem til 1975 var kristendommen da også skrevet ind i folkeskolens formålsparagraf. Siden har kristendommen ikke spillet samme rolle, hverken i skolen eller resten af samfundet. Hvor over 90 procent var medlem af folkekirken i 1990, er det i dag under 75 procent. Man kan derfor spørge, om det er rimeligt, at de 25 procent, som ikke er medlem af folkekirken, skal møde kristendommen i folkets skole med fornyet styrke i et stadig mere sekulariseret samfund.

Endelig findes kristendommen ikke kun i ental, men i flertal; der er forskel på Indre Mission og glade grundtvigianeres måde at forstå og praktisere kristendom på. Kristendommen rummer ikke kun én, men mange fortolkninger.

Overordnet anbefaler Riisager som nævnt at sætte dannelse på dagsordenen. Dannelse er for mange i samtiden blevet det bedste bud på, hvad vi skal gøre for at hamle op med nutidens kulturelle rodløshed. Dannelse er blevet en universalnøgle, der kan bruges til at låse alle nutidens problemer inde med, så de forsvinder af syne. Men dannelse er ikke kun almen, det vil sige fælles, men udgør også et bestemt bud på, hvilket indhold der for tiden er det vigtigste. Engang var det kongerækker og salmesang. I 1975 hed det i folkeskoleloven, at den skulle forberede ”eleverne til medleven og medbestemmelse i et demokratisk samfund”. I 2006 hedder det, at folkeskolen ”i samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og færdigheder”.

Dannelse er altså magt og ret til at definere, at bestemte stemmer og former for viden og idéer er vigtigere end andre. Kravet om fælles dannelse er i høj grad en stråmand for at fremme særinteresser. I det her tilfælde en nationalkonservativ dagsorden.

Vi kan ikke få unges problemer med for eksempel stress og ensomhed til at forsvinde, hvis vi docerer mere kristendom og klassisk og national dannelse. Unges problemer med stress og ensomhed hænger i højere grad sammen med et kulturelt og værdimæssigt vakuum. I sociologiske termer har en kombination af globalisering og individualisering medført et opbrud i traditionelle værdier, normer og livsstilstilsformer i kulturen, familien og samfundets dominerende institutioner. Dette skaber grobund for problemer og udfordringer, men også for udviklingen af nye identiteter og muligheder.

Mange børn og unge er rigtignok sårbare og rodløse og mangler evnen til at navigere sikkert rundt i nutidens flydende modernitet, men de er også vokset op i en kultur, hvor medbestemmelse, meningsforhandling, selvstændighed og initiativ er blevet skovlet ind med modermælken. Dette er blandt andet en konsekvens af et historisk ændret syn på børn og unge, som har rødder i reformpædagogikken, men er også en konsekvens af ændrede kulturelle betingelser, hvor socialiserings- og opdragelsesopgaven har ændret sig. På flere områder minder Merete Riisagers bog om Henning Fonsmarks bog ”Kampen mod kundskaber”. Argumentationen om, at skolen har svigtet sin opgave, og at eleverne mangler paratviden, centrale kundskaber og færdigheder, og at almen viden og faglighed er blevet gjort til noget sekundært, gentages. Skurkene er ligesom hos Fonsmark blandt andre Rousseau og reformpædagogerne.

Riisager har skrevet en interessant og sympatisk bog, som adresserer en række nutidige problemer, men idéerne og løsningerne er langt hen ad vejen forankret i en ideologisk dagsorden, der er præget af nationalkonservative værdier. Nutidens problemer og udfordringer kan ikke løses ved at skrue op for gamle slagere.

Finn Wiedemann er lektor på institut for kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.