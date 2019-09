Forblændet anmeldelse af historisk beretning. Betydningen af Hitlers ølstuekup er overvurderet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Ølstuekuppet var ikke en politisk løfteraket for nazistpartiet. At partiet voksede voldsomt fra slutningen af årtiet, skyldtes Wall Street-krakket den 24. oktober 1929

UNDER OVERSKRIFTEN ”Sagen, der gjorde Hitler til en stjerne” gav Christian Egander Skov den 7. september bogen ”Retssagen mod Adolf Hitler – Ølstuekuppet og det nazistiske Tysklands fremmarch” af den amerikanske historiker David King en topanmeldelse. Hans tilgang til bogen er imidlertid så ukritisk og upræcis, at man må spørge, om anmeldelsen står til troende.

Bogen postulerer, at nok mislykkedes Hitlers kupforsøg i 1923, men retssagen mod ham og den efterfølgende fængsling styrkede ham og var en forudsætning for nazisternes fremgang og magtovertagelse.

King skriver, at ”hele den politiske og patriotiske elite i Tysklands store ølby syntes at være til stede” i München- ølstuen, heriblandt Bayerns generalstatskommissær Gustav Ritter von Kahr, hvilket får Skov til at konkludere:

”Det er slående, at Hitlers taler denne dag blev mødt med jubel og klapsalver fra de tilstedeværende. Det var blandt andet takket være hans suggestive virkning på forsamlingen, at han kunne overbevise von Kahr (…) om at støtte nazismens opstand mod Berlin.”

Det gjorde von Kahr – i første omgang. Men han sadlede om samme aften og besluttede sig for at bekæmpe Hitler. Samme nat udsendte han en erklæring på alle radiokanaler, hvori han opløste nazistpartiet. Længere rakte Hitlers ”suggestive virkning” ikke. Det udelader Skov. Ifølge Skov viser retssagen mod Hitler, ”hvor pilrådden Weimarrepublikken var”. Det er for letkøbt. Hvad en domstol i Bayern gør i en konkret sag, kan han ikke generalisere til at gælde for republikken.

Skov mener også, at Hitler efter afsoningen af sin fængselsdom vendte tilbage ”ikke blot som en fri mand – men som en stærkere og farligere mand”. Internt i partiet var det mislykkede kup ikke desto mindre genstand for voldsom kritik. Partiets grundlægger, Anton Drexler, beklagede, at Hitler ”for altid totalt havde ødelagt partiet med sit forrykte kup”. Faktisk var splittelsen så stor, at partiet var tæt på at gå i opløsning. At det ikke skete, var først og fremmest Gregor Strassers fortjeneste, der som partiets organisator nød stor anseelse. Han havde deltaget i kuppet, men tilhørte en anden fraktion end Hitler. Frem mod 1930 var de to ude i en rivalisering, hvis endelige udgang blev, at Strasser blev myrdet i forbindelse med De lange knives nat i 1934.

Ølstuekuppet medførte ingen markant fremgang for nazistpartiets medlemstal: fra 55.787 i november 1923 til 27.117 i 1925, 49.523 i 1926, 72.570 i 1927 og 108.717 i 1928, opgjort ultimo de anførte år. Ved rigsdagsvalgene gik det ikke bedre. Den 4. maj 1924 måtte det forbudte parti stille op under Deutsch-Völkische Freiheitspartei. Sammen opnåede de 6,6 procent af stemmerne, hvilket faldt til 3,0 procent den 7. december samme år. Da det nu tilladte nazistparti i 1928 – fem år efter ølstuekuppet – for første gang stillede op under eget navn, fik det 2,6 procent af stemmerne.

Ølstuekuppet var ikke en politisk løfteraket for nazistpartiet. At partiet voksede voldsomt fra slutningen af årtiet, skyldtes en anden begivenhed: Wall Street-krakket den 24. oktober 1929. Krakket underminerede den tyske økonomi og gjorde fattigdom og håbløshed til hverdag for millioner af tyskere. Fra da af fulgte støtten til partiet udviklingen i arbejdsløshedsprocenten.

Skov kalder Kings bog ”historiefortælling, når det er allerbedst”. Men som faghistoriker er det ikke nok at fortælle en god historie, den skal også være historisk konsistent.

I bogen dyrker King sin kæphest. Det har Skov ladet sig forblænde af.

Karsten Bräuner er historielærer og journalist.