Forfatter: Debatten om Radio24syv fortjener et højere niveau

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

I forbindelse med DR’s decentralisering i 1970’erne lød der den samme slags protester, som vi nu hører i forbindelse med ønsket om at tvinge kommende ansøgere til det fjerde FM-bånd til at producere udsendelser uden for København. Også dengang blev det hævdet, at ”talenterne og intelligensen” kun var at finde i hovedstaden, skriver Michael Böss

ET AF DE HELT STORE debatemner på de sociale medier siden i fredags har været Radio24syvs beslutning om ikke at ansøge om en fornyet licens. I debatten lyder det, at Dansk Folkeparti har ”lukket” stationen, og at det var en beslutning, regeringen var blevet presset til for at få vedtaget sin nye medielov.

Det er derfor Dansk Folkeparti, der har fået møgfald fra lyttere fra hele landet. Og det uanset, at der sidst på weekenden gik en melding ud fra Socialdemokratiets kultur- og medieordfører, Mogens Jensen, om, at man ikke skulle forvente, at en socialdemokratisk regering vil ændre regeringens beslutning.

En stor del af debatten har været præget af, at Radio24syvs programchef, Mads Brügger, i forbindelse med regeringens krav om stationens placering mindst 110 kilometer fra København fremførte en meget provokerende udtalelse om den begrænsede talentmasse i Jylland. Det var det, der skulle til for at få den verserende stillingskrig mellem hovedstaden og ”Jylland” (et negativt ord for Danmark uden for Storkøbenhavn) til at blusse op på ny.

Det var også rigtig dumt sagt, og det har hans chef Jørgen Ramskov, der stammer fra Horsens, prisværdigt nok også bebrejdet ham. Men bemærkningen om den mulige ”uslebne diamant i Viborg” var hurtigt med til at køre debatten af sporet og op i et højt toneleje. Og det betyder, at det er svært at føre en saglig debat om det urimelige i, at Danmarks to eneste taleradiokanaler er placeret i hovedstaden. Jeg vil alligevel forsøge og samtidig komme med nogle kritiske bemærkninger om stationens professionelle niveau.

SOM MEDARBEJDER VED DR P1 gennem 13 år – med base på P4 Midt og Vest i Holstebro – må jeg minde om, at vi har haft en offentlig debat om mediestrukturen lige siden begyndelsen af 1970’erne. Dengang blev alle programmer i DR produceret på Rosenørns Allé og i Gyngemosen, og derfor var sendefladerne stærkt domineret af hovedstadsmiljøet. Hvis TV Avisen skulle have en almindelig borger til at udtale sig om en aktuel sag, behøvede nyhedsjournalisten blot tage til Vanløse eller Kongens Nytorv for at møde ”danskerne”.

Det lykkedes dog at lægge så meget politisk pres på DR’s ledelse, at det endte med, at strukturen blev decentraliseret.

Godt nok havde DR haft regionale radiostationer siden 1960, men nu fik de også ansvar for at bidrage til de landsdækkende kanaler, herunder P1, hvor jeg selv blev tilknyttet freelance syv år efter grundlæggelsen af en ny station i Holstebro (P4 Midt og Vest). I 1981 blev der etableret en ”provinsafdeling” for tv-produktion i Aarhus, og TV 2, der begyndte at sende i 1988, blev tre år senere forsynet med otte regionale tv-stationer. Rationalet bag hele denne decentraliseringspolitik har været, at både nyhedsudsendelser og andre programmer blev mere repræsentative for danskere i hele landet.

Ellers ville der være en del af virkeligheden i det danske samfund, som ikke ville blive dækket, og der ville være stemmer, der ikke blev hørt.

I forbindelse med DR’s decentralisering i 1970’erne lød der den samme slags protester, som vi nu hører i forbindelse med ønsket om at tvinge kommende ansøgere til det fjerde FM-bånd til at producere udsendelser uden for København. Også dengang blev det hævdet, at ”talenterne og intelligensen” kun var at finde i hovedstaden. Så det er underligt og forstemmende nu pludselig at opleve det samme.

Det er ikke et overbevisende modargument, at Radio24syv har lavet gode og originale programmer. Det er fint, at de har gjort det. Det er heller ikke et argument, at de er populære blandt lyttere i hele landet.

For det ændrer ikke ved det rimelige krav, at Danmarks største private kanal med sin privilegerede position i medielandskabet bør være folkeligt og geografisk repræsentativt. Det er derfor vigtigt at få debatten op på et højere niveau end den nuværende fladpandede debat om en kamp mellem hovedstaden og provinsen.

Michael Böss er forfatter og tidligere universitetslektor.