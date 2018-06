Forfatter: DR’s kultur er ulovlig og sølle

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvis Øgendahls leg med forfatterrollerne var et lillebitte hjørne af DR’s litteraturdækning, var det i orden. Men da Øgendahls spas med de afdøde digtere næsten er DR TV’s eneste bidrag til spredningen af god læsning i DR, er det sølle, skriver Ole Hyltoft

JA, JA, man kan jo mene både det ene og det andet om DR’s programmer. Med dette noget luftige svar forsøger DR’s kulturdirektør, Tine Smede gaard Andersen, at vifte min kritik i DR-kronikken i tirsdags til side.

Men min kritik af den kulturelle fattigdom, der er overgået DR under Maria Rørbye Rønn går dybere end et spørgsmål om forskellig smag. Danmarks Radio lever i disse år ikke op til lovens krav. Der står i radioloven, at DR skal levere ”et bredt udbud af programmer om oplysning og kunst og lægge særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur”.

Det vil Tine Smedegaard Andersen næppe påstå, at DR gør, hvad litteraturen angår, ved at lade spasmageren Mick Øgendahl lave badutspring om Herman Bang, H.C. Andersen med flere en gang om ugen.

Litteraturen er en uomgængelig del af et civiliseret samfunds kultur. Hvis Øgendahls leg med forfatterrollerne var et lillebitte hjørne af DR’s litteraturdækning, var det i orden. Men da Øgendahls spas med de afdøde digtere næsten er DR TV’s eneste bidrag til spredningen af god læsning i DR, er det sølle – og altså et brud på radioloven.

DET SAMME KAN SIGES om DR’s bidrag til danskernes viden om ny og klassisk billedkunst: ulovlig og sølle.

Man kan bare sammenligne DR’s dækning af litteratur og billedkunst – den nye som den klassiske – med Kristeligt Dagblads.

Kristeligt Dagblads er langt bredere, mere aktuel og meget mere engageret, på trods af de milliarder, som DR har at gøre godt med.

Det står lidt bedre til med DR’s dækning af musikken. Men det er fordi DR’s første chef, Emil Holm, kæmpede med næb og kløer for den lødige musik i årene, da DR blev formgivet.

Maria Rørbye Rønns forgænger, Kenneth Plummer, udbrød ganske vist: Er der ikke en, der vil købe mit symfoniorkester? Svaret var blandt andet, at i min næstformandsperiode demonstrerede formand Michael Christiansen og jeg vores kærlighed til DR’s klassiske musik ved hver torsdag aften at møde op til torsdagskoncerterne.

HVIS DU, Tine Smedegaard Andersen, ville gøre DR – og befolkningen – en stor tjeneste, skulle du sørge for, at litteraturdækningen i DR blev lige så god som Kristeligt Dagblads. Du har pengene til det.

For at slutte dette indlæg i fredens tegn vil jeg rose dig, Tine Smedegaard Andersen, for din hyldest til vor første kulturminister, Julius Bomholt (S). Og bare tilføje: Jeg er vis på, han ville skrive under på hvert eneste ord i min kritiske kronik i tirsdags.

Ole Hyltoft er forfatter, cand.mag. og tidligere næstformand i DR’s bestyrelse.