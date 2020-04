Anmelder svarer igen: Forfatters analyse er banal og ahistorisk

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Peter Lauritsen kan ikke lide min anmeldelse af hans bog ”Hvad skal det nytte?” om Det Radikale Venstres ideologiske koryfæ Viggo Hørup. Det lever jeg med. Jeg kan nemlig heller ikke lide Peter Lauritsens bog. Nu bedyrer Peter Lauritsen godt nok, at hans kritik af min anmeldelse slet ikke er et forsvar for hans bog, men et forsvar for Hørup.

Men lad os nu være ærlige. Peter Lauritsens metode i dette forsvar er, som det er tilfældet, hver gang Lauritsens banale og ahistoriske analyse er blevet problematiseret – det er den også i Altinget af ph.d., post.doc. Jesper Lundsby Skov, i Berlingske af professor Peter Nedergaard og i Politiken af historiker og redaktør Kristian Andersen samt lektor ph.d. Rasmus Glenthøj i Weekendavisen – at gå efter manden i stedet for bolden.

Om Jesper Lundsby Skov skrev han i en ubehjælpelig replik i Altinget, der slet ikke adresserede Lundsby Skovs kritik, at han sikkert slet ikke havde læst bogen.

Politikens anmelder beskyldte han på Facebook for at være uvidende. De tungere drenge i klassen har den modige professor mig bekendt ikke vovet at lægge sig ud med, men min ringhed står ikke i vejen for et professoralt forsøg på at gå Hørup i bedene og lege lidt med den dristige polemik.

Og således går Peter Lauritsen til stålet og fremfører som sit væsentligste argument, at Kristeligt Dagblads anmelder er nationalkonservativ.

Nuvel, det er en løgn. Det ville Peter Lauritsen hurtigt kunne finde ud af ved at læse bare en smule af det, jeg har skrevet om konservatisme. Og der er nok at vælge mellem.

Hvorfor så denne løgn? Er her måske tale om en forfatter, der som sit forbillede tilsyneladende er spundet ind i en forkrampet negativ afhængighed af fjendebilleder, eller er vurderingen blot et udslag af den samme nemhed og intellektuelle dovenskab, der præger Peter Lauritsens bog, hvilket sikkert er årsagen til, at bogen har fået dårlige og middelmådige anmeldelser i alle større dagblade undtagen Information. Her har Georg Metz – sikkert fordi han er jævnaldrende med Hørup – fattet kærlighed til Lauritsens lille radikalisme-afstiver.

Hvis Peter Lauritsen var en bedre analytiker, en bedre læser og en bedre historiker, ville han vide, at den polaritet mellem folk og elite, som han og Hørup dyrker, netop er populismens grundbyggesten. Denne analyse er i offentligheden blevet klarest formuleret af historikeren Jan-Werner Müller i hans kampskrift mod populismen fra 2016.

Müller peger her på, hvordan populismen netop er kendetegnet ved, at den definerer det sande folk og gør sig til talsmand for dette mod etablissementet, og netop denne figur går jo igen i Lauritsens skildring af Hørups folkelighed og hans afsky for den nationalliberale elite og dens dannelsesmonopol. Hørup var også, som det fremgår hos Lauritsen, kritisk over for det reelt eksisterende folk og dets værdier.

Peter Lauritsens analyse er, at Hørups splittelsesarbejde adskiller sig fra Trumps, fordi Hørup mente det rigtige og Trump det forkerte. Vi kan blive enige om det sidste. Men mon ikke Trump-fans ville mene om Trump, hvad Lauritsen mener om Hørup. Og er der ikke i virkeligheden tale om en helt ufattelig banalitet i Lauritsens verdensbillede og analyse. En opfattelse af tilværelsen, hvor de hvide brikker kæmper mod de sorte i en verden med lige præcis to nuancer.

Christian Egander Skov er historiker, ph.d. og postdoc ved institut for sprog og historie på Norges Universitet for Videnskab og Teknologi.