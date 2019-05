Domprovst: Det er naturligt, at vi støtter vore kristne medborgere

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Gennem de seneste år er forfølgelser af kristne taget til. Man skulle mene, at vi i Vesten, som finder religionsfrihed som en afgørende værdi, ville føle en særlig forpligtelse for at tale de forfulgtes sag. Organisationen Åbne Døre fremlægger årligt landerapporter. Kristne mister deres borgerrettigheder, kirker brændes ned og kristne slås ihjel på grund af deres tro. I Mellemøsten, hvor kristendommens vugge stod, er de kristne i mange områder nærmest fordrevet eller antallet minimeret. I nogle muslimske lande lever de som djimier, på en slags tålt ophold mod at betale en særlig skat.

Der er i dag en vis opmærksomhed på ofre. Tiden er nu inde til, at opmærksomheden rettes på, at kristne mange steder er udsatte, og at forfølgerne i mange sammenhænge er radikale muslimer.

I Helsingør Stift har Det mellemkirkelige Udvalg arrangeret fem-seks konferencer om forfulgte kristne under titlen ”Forfulgt – men ikke glemt”. Forfatteren Klavs Wivel holdt på en konference et foredrag med udgangspunkt i sin bog ”Den sidste nadver”. Forfatteren har besøgt mange forfulgte i Mellemøsten og er forundret over, at det ikke finder sønderlig omtale i medierne.

Vi har haft fokus på forholdene i Mellemøsten, men også på forfølgelse af kristne flygtninge, som opholder sig på danske asylcentre. De kristne på centrene har været meget varsomme og forsigtige med at træde frem af frygt for repressalier. Lederne af centrene havde ikke bemærket, at kristne flygtninge forfulgtes af andre. Men med konferencer og oplæg fra folk, som kender til forholdene, er det lykkedes at henlede opmærksomheden på udfordringer for kristne ude som hjemme.

Ligeledes har oplæg søgt at belyse, hvordan menigheder i folkekirken kan tage imod kristne, som har en ganske anden tradition. Sognepræst Massoud Fouroozandeh fortalte for et par år siden om ”Church of Love”, hvor mange flygtninge døbes og finder vej ind i folkekirken.

Ved et arrangement i marts spurgte direktør Asger Aamund, om islam kan forenes med moderne retsstat, sprogofficer Christina Azis berettede om forfulgte i Mellemøsten, sognepræst Torben Bramming om mission blandt muslimer og arabisk præst Nabil Astafanos om erfaringer med konvertitter fra islam til kristendom.

En opfordring til at bidrage i en tænketank om forfulgte kristne drøftedes på sidste bispemøde. Først efter efterfølgende reaktioner synes enkelte at have hørt budskabet. Vi har ikke en synodekirke, hvor der kan tales med én røst. Men vi er så privilegerede, at vi har lige så mange stemmer, som vi har medlemmer. Hver især har vi en pligt til at tale de forfulgtes, ofrenes sag.

Det er derfor glædeligt, at en ny tænketank nu melder sig for at henlede opmærksomheden på forfulgte kristne og dermed indgå blandt andre aktører i denne vigtige sag.

Samtidig med at kristne forfølges, har man set flere biskopper slutte op om etablering af og indvielse af moskéer og der har været oplæsning af koranen i en domkirke. Men omvendt synes røsten spagfærdig, når det gjaldt forfulgte kristne. Der holdes adskillige konferencer, hvor såkaldte ”kirkeledere” deltager.

Og man må spørge, om ”kirkens ledere” har bragt presserende spørgsmål i integrationsdebatten om anerkendelse af demokrati, kønnenes ligestilling, homoseksuelles rettigheder, retten til at konvertere uden sanktioner på bane? Har man drøftet, hvordan Erdogan anvender moskéer til at forfølge politiske modstandere i Danmark, og hvordan det iranske præstestyre på tilsvarende vis anvender moskeer i Danmark til forfølgelse af landsmænd? Eller har det blot været en uforpligtende og kælen samtale, hvor man ved at undlade at fastholde grundlæggende vesterlandske værdier har været med til at undergrave egen kultur?

Folkekirken mister fortsat medlemmer. Og flere siger: hvorfor være medlem af en kirke, som blot er et halehæng til de lidt for rigtige meninger, som grøn kirke og alverdens ngo-organisationer, som i mange sammenhænge har en ganske anden dagsorden end det af befolkningen sammensatte folketing ønsker? Og hvorfor er der ikke mere fokus på forfulgte kristne og deres forfølgere?

Faktisk er der al mulig grund til at ranke ryggen og frimodigt leve af kristendommen. Vi skal ikke ”putte med” vores åndelige arv, men glæde os over, at vi har fået lov at leve i vesterlandet, som har befordret frihed og velstand, tankens frihed og omsorg for den svage. Sådan er det ikke alle vegne.

Men det er naturligt, at vi støtter vore kristne medborgere. Samtidig ligger der i kristendommen en forpligtigelse til mission, til at udbrede det budskab, som har lagt grunden til den frie verden, så også andre kan blive medarvinger.

I Vesten værdsætter vi friheden. Mange kommer hertil for at få del i den. Men ønsker man i stedet underkastelsen, så er der andre, som kan levere varen.

Steffen Ravn Jørgensen er domprovst i Helsingør stift.