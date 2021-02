Teolog: Hvor er de fortabte? De er der ikke, for frelsen omfatter alle

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Forestillingen om, at Gud på dommens dag vil sende hovedparten af sin skabte og elskede menneskehed i tidsubegrænset smerte, er en ophævelse af kristen tro, håb og kærlighed. Gud bliver gjort til en ond sadist

Kig ind i en kirke, hvor der er middelalderlige kalkmalerier. Mange steder vil der i koret være en domsscene. Kristus er dommer. Fra hans mund udgår en lilje til den højre side og et sværd til den venstre side. På Kristi højre side ses de frelste, der hentes op til Paradiset. På venstre side ses de fortabte, der af små djævle trækkes ned til evig pine i Helvede. Det er et billede af den forestilling, der med et underligt udtryk kaldes ”dobbelt udgang”.

På dommens dag deles hele menneskeheden i frelste og fortabte. De frelste er sammen med Kristus i evig lyksalighed. De fortabte vil være i tidsubegrænset smerte i Helvede. En middelalderlig tankegang? Ja, men også en traditionel kirkelig bekendelse og tro, som af nogle bruges som kriterium for ret kristen forkyndelse. Der henvises til Bibelen og til folkekirkens bekendelsesskrift, hvor der står, at ”ugudelige mennesker og djævle vil han fordømme til at pines uden ophør”. Forkyndelse af dobbelt udgang har været og er i nogle sammenhænge et magtmiddel, som de færreste i dag lader sig anfægte af, men som stadigvæk ødelægger nogle kristnes frimodighed og har skabt angst for at dø.

Den modsatte opfattelse går ud på, at Gud har forsonet sig med hele sit skabte, faldne og stadigt elskede skaberværk ved at stifte fred ved Kristi blod på korset (Kol. 1, 20, Ef. 1, 10).

Et af billederne forestiller hele menneskeheden, der deltager i en himmelsk gudstjeneste. Sådan har Paulus skildret det i hymnen i Filipperbrevet, hvor alt slutter med, at ”hvert knæ skal bøje sig/ i himlen og på jorden og under jorden,/ og hver tunge bekende; Jesus Kristus er Herre/til Gud Faders ære”. (Fil. 2, 10 f.). Et andet billede er, at den død, der kom ind i verden ved Adams synd, nu ophæves ved Jesus Kristus, som er den anden Adam (Rom. 5, 12-21). Det er Paulus’ klare forkyndelse, at Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed (Rom. 11, 32).

Der findes nogle få udsagn i Bibelen, der kan tydes som dobbelt udgang. Den bibelske hovedlinje er, at Jesus som frelser og forsoner dør på korset for hele den skabte og faldne menneskehed.

Er der da ikke noget Helvede? Jo, der er det Helvede, som vi skaber for os selv og hinanden. Det er djævelens magt, som vi i gudstjeneste forsager, og som Gud engang endeligt vil besejre. Den Gud, der sender mennesker i evig pine, er skabt af det syndige menneske i dets eget billede. Troen på dobbelt udgang har sin rod i menneskers syndefald. Den traditionelle lære og især forkyndelse af dobbelt udgang er menneskefjendsk og gudsbespottelig.

Jo, der findes et Helvede, og vi mennesker er syndere og som kristne både retfærdige og syndere. Vi frelses alene ved Kristi nåde, og vi er sat til at forkynde Kristi kærlighed. Selvom troen på ”alles frelse” er i uoverensstemmelse med folkekirkens lære har den været delt af Grundtvig, Kierkegaard, Ingemann, H.C. Andersen med flere.

Tag en tur til Viborg Domkirke og se Joakim Skovgaards vidunderlige kalkmalerier. I korets nordside ses Kristus, der henter hele menneskeheden op af helvede. I østsiden ses den store hvide flok foran Kristus med palmegrene. Hvor er de fortabte? De er der ikke, for frelsen omfatter alle.

Hvad er der så ved at være kristen, hvis alle alligevel bliver frelst? Det er en daglig glæde, en trøst og en udfordring, en kilde til tro, håb og kærlighed.

Det betyder, at kirken for alvor har et glædeligt budskab.

Kaj Mogensen, dr.theol. og hjælpepræst ved den grundtvigske frimenighed på Mors.