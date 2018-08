Sognepræst: Engang skulle præster behage herremanden, nu handler det om at være populær

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

TAGES forkyndelsesfriheden til gidsel i en hierarkisk beskyttelse af præsternes ansættelsesforhold, spørger Hans Chr. Feindor-Christensen i en kommentar den 21. august. Lignende er spørgsmålet i Jørgen Breindahls læserbrev den 22. august og Morten Skrubbeltrangs den 23. august.

Svaret er enkelt: Forkyndelsesfriheden er altid truet! I gamle dage var præsten presset på pengepungen til at behage herremanden med sin forkyndelse, og i dag er det den udbredte rædsel for at miste popularitet og samfundsrelevans, der truer og tvinger præster til alle mulige og umulige tiltag, der skal appellere til massernes nydelses- og oplevelsessyge.

Hertil indvender Morten Skrubbel-trang, at det altid er præstens frihed og ansvar at fylde disse arrangementer med den gode lære. Det lyder umiddelbart forjættende, men heri glemmer han al kunsts første regel: at der altid er en nøje sammenhæng mellem form og indhold. Og det er præstens pligt ud fra sine teologiske studier og fundering at afsløre denne sammenhæng.

DERMED KOMMER VI OGSÅ uden om Hans Chr. Feindor-Christensens retoriske spørgsmål: Kan folkeånden ikke være besjælet af Guds ånd?

Det er nemlig aldrig spørgsmålet i den lutherske kirke. For Kristus har ikke efterladt sin kirke faderløs, så vi må fare rundt efter enhver ånd i spørgsmålet: Kunne dette være Guds Ånd? Men han har givet os sit eget ord som den rettesnor, vi stedse må følge.

Derfor er det altid relevant, når der opstår et modsætningsforhold mellem præst og menighedsråd, at stille spørgsmålet: Kan denne konflikt grunde i en divergerende opfattelse af teologi og kirke, også selvom den på overfladen kun handler om spaghettigudstjenester eller kirketællinger?

I givet fald må forkyndelsesfriheden have den højeste prioritet. For sandhedens og evangeliets skyld og for de mange menneskers skyld, som rent faktisk gider stå op søndag formiddag for at komme til gudstjeneste og her lytte til en velforberedt og gennemarbejdet prædiken.

Mads Jakob Th. Jakobsen er sognepræst ved Sct. Marie Kirke, Sønderborg.