Forlagsredaktør: Hvis techgiganterne overtager bogproduktionen, overlever kun det mest populære

Hvis techgiganterne overtager bogproduktionen, overlever kun de mest populære temaer, forfattere eller genrer, når indholdet skal produceres ud fra, hvad flest folk bedst kan lide, skriver Gyldendal-redaktør

MIN FAR SAGDE engang i en tale til mig, at hans og min mors største ønske var at få sociale børn, men jeg endte med at læse litteraturvidenskab på universitetet og bruger nu langt det meste af min tid alene på et énmandskontor på et forlag med hovedet begravet i bøger.

Jeg holder sjældent møder, taler endnu sjældnere i telefon og langt det meste af min kommunikation med andre består i e-mails eller kommentarer gennem elektroniske Word-filer. Alligevel tager jeg min fars ord til mig som et stort kompliment, for jeg biddrager til det mest sociale, jeg overhovedet kan forestille mig, nemlig litteraturen.

For mig er det at tage en bog mellem hænderne som at hilse på et andet menneske. Her må jeg ubetinget for en stund gå ind på en andens præmis – give min fulde opmærksomhed til et andet verdenssyn, et andet sprog eller måske endda en helt anden tid. I bøgerne møder jeg dem, der er og ikke er ligesom mig selv.

Derfor er litteraturen social – fordi den faciliterer møder med mennesker og tanker, også med dem, vi ikke nødvendigvis er enige med eller forstår eller måske vigtigere endnu: som vi ikke engang vidste fandtes. Var du eksempelvis kørt en tur i ghettoen med Yahya Hassan eller gået på homobar med Leonora Christina Skov? Nok ikke, men på den måde kan litteraturen give os det, vi ikke vidste, at vi ville have.

NETOP DERFOR ER DET SÅ VIGTIGT, at forlagene opererer på den måde, de gør, hvor udvælgelsen handler om kvalitet og gode bøger, uafhængigt af om læserne kender eller på forhånd synes om forfatteren eller dem/det, som bogen handler om – særligt i en tid, hvor vi får mere og mere af det samme. Her tænker jeg på alt det brugergenerede indhold, som robotproduceres af techgiganter ud fra store mængder forbrugerdata og en logik om, at hvis du kunne lide X, vil du også kunne lide mere af X. For eksempel har Amazon, som snart ventes at rykke ind på det danske marked, en forretningsmodel, der handler om at ”overvåge” forbrugernes adfærd, for senere selv at producere blandt andet film, serier og bøger, som ligner det, forbrugeren allerede kender og synes om.

Tænk sig al den litteratur, vi ikke får, hvis vi bare får mere af det samme. Tænk sig, hvad vi går glip af, hvis udgivelsesprogrammet primært bygges op om webbutikkernes model a la: ”Fordi du læste …, vil du også kunne lide …”

Problemet består ikke bare i min egen private ærgrelse over at se forlaget, bibliotekaren og boghandleren forsøgt erstattet med en robot på bestillingsarbejde. Det mest bekymrende er, at hvis techgiganterne overtager bogproduktionen, overlever kun de mest populære temaer, forfattere eller genrer, når indholdet skal produceres ud fra, hvad flest folk bedst kan lide. Det vil være et stort angreb ikke bare på bogverdenen, som vi kender den, men også på noget helt centralt i vores samfund: at der er plads til ballet, selvom de fleste går i teateret for at se skuespil, at der er plads til lyrik, selvom flertallet læser krimier, at der er plads til elektronisk indiepopmusik, selvom flere hører rock. At der plads til noget andet, noget ukendt eller noget nyt, som vi af gode grunde ikke ved, om vi kan lide, før vi kender det.

Måske ved vi ikke engang, at vi har lyst til at kende det, før vi hilser på det i litteraturen. Og det er netop dét, litteraturen kan. I bøgerne kan vi mødes for allerførste gang. I bøgerne kan vi mødes på tværs og på trods. Og det skal vi blive ved med at kunne – for hvem vil ikke gerne have sociale børn

Anna Sif Kyhn er redaktør på Gyldendal og cand.mag. i litteraturvidenskab.