Formand for frikirker: ”Bibelen 2020” er for luthersk

Der er meget godt at sige om ”Bibelen 2020”. Designet er lækkert. Sproget er flot og poetisk. Men det klæder ikke en bibeloversættelse af være konfessionel. Den skal i sin natur være økumenisk, skriver formand for Frikirkenet Tonny Jacobsen

Ros til Bibelselskabet for dets udmærkede initiativ, ”Bibelen 2020”. Initiativet ligger fint i tråd med den ånd, som Luther foretog sin bibeloversættelse i – nemlig at gøre teksten så mundret, nutidig og hverdagsagtig som muligt.

Dermed stopper min ros for luthersk indflydelse på ”Bibelen 2020” også. For oversættelsen er sine steder teologisk enøjet og bærer præg af luthersk forudfattethed. Det er naturligvis problematisk, da Bibelen – og Bibelselskabet – som bekendt ikke tilhører et bestemt kirkesamfund.

Den lutherske forforståelse ses i flere forskellige tekster om dåb og i tekster om karismatik. Et eksempel:

Den natlige samtale mellem Jesus og Nikodemus i Johannesevangeliet, kapitel 3, hvor Jesus i den autoriserede oversættelse siger, at ”(...) den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds Rige”, bliver i ”Bibelen 2020” til: ”(...) man bliver født igen ved at blive døbt og få Helligånden. Hvis man ikke bliver det, kommer man ikke ind i Guds kongerige”.

Ordet dåb forekommer ikke i den græske tekst, men derimod det kryptiske udtryk: at blive ”født af vand”. Det helt legitime teologiske spørgsmål er, om dette overhovedet er en dåbstekst. Hvis det er en dåbstekst, taler det for, at dåben og det at blive født igen er en og samme ting. Det er et godt argument for den lutherske dåbsteologi. Hvis ikke det er en dåbstekst, så ligger eftertrykket i stedet på den videre samtale, hvor Jesus taler om at modtage det evige liv gennem tro.

Man kan fortolke udtrykket at blive ”født at vand” som en reference til dåben. Men man kan med mindst lige så god ret hævde, at det er en dogmatisk tilsnigelse at læse dåb ind i denne tekst, som intetsteds bruger det græske ord for dåb ( baptizo ), og som i sin sammenhæng handler om tro på Jesu vidnesbyrd – ikke om at blive døbt.

Selvom hensigten med ”Bibelen 2020” blandt andet er at gøre tvetydige og kryptiske ord forståelige, må det ikke lede ud i teologisk smalsporethed. For det gør – desværre – ”Bibelen 2020” til en oversættelse, der er svær at bruge, hvis ikke man deler et luthersk dåbssyn.

Et andet problemfelt i ”Bibelen 2020” er forholdet til karismatisk teologi, særligt til fænomenet at tale i tunger. Den grundigste indføring i den rette brug af det at tale i tunger findes i Første Korintherbrev. Og her kommer problemet så: Oversætterne indføjer to gange, at tungetalen sker i en ekstase (1. Kor. 12, 10 og 1. Kor. 14, 2).

Dette gøres uden nogen form for belæg i den græske originaltekst – i det hele taget findes der intet som helst bibelsk belæg for, at tungetalen skulle være forbundet med ekstase. Derimod er det en ofte gentaget påstand i religionssociologisk litteratur. En påstand, som ikke sjældent overtages ukritisk af teologer, der ingen personlig erfaring har med tungetalen.

Men det klæder ikke en bibeloversættelse af være konfessionel. Den skal i sin natur være økumenisk.

Tonny Jacobsen er formand for Frikirkenet.