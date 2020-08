Formand for Indre Mission: Chefredaktøren tager helt fejl om Vestervig-Agger

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det har ikke hold i virkeligheden, når forhenværende chefredaktør Sven Ove Gade her i avisen udstiller flertallet i menighedsrådet som magtfuldt og undertrykkende

Den forhenværende chefredaktør Sven Ove Gade har åbenbart ikke glemt, hvordan man laver sensationsjournalistisk og kan fordreje sandheden. Det sker her i avisen den 20. august, hvor han på en næsten perfid måde, gør Indre Mission til prygelknabe i Vestervig-Agger. Samtidig udstiller han flertallet i menighedsrådet som magtfuldt og undertrykkende. Men har det hold i virkeligheden?

Sognepræst Claus Nybo fylder snart 70 år og pensioneres dermed fra udgangen af september. Men kan han ikke bare forlænges som den største selvfølge? Der er endda lavet en underskriftindsamling til støtte for det.

Der kan være mange grunde til, at det ikke er tilfældet, eller til at et flertal i menighedsrådet ikke støtter forslaget. I Vestervig Menighedsråd sidder der så vidt mig bekendt kun én person, som har sin faste gang i Indre Mission. De øvrige repræsenterer andre dele af menighedens liv. I Agger Menighedsråd er vist ingen medlemmer tilknyttet Indre Mission.Det er mig en gåde ud fra både menighedsrådenes sammensætning og de lokale kirkelige forhold, hvordan Sven Ove Gade kan få det fremstillet sådan, at Vestervig-Agger skulle være i lommen på Indre Mission.

Sagen er vel snarere, at flere missionsfolk ikke længere er så trofast en del af det lokale kirke- og gudstjenesteliv, fordi deres tilgang til kristentro og Bibelen ofte er blevet nedgjort i prædikener. Sådan har jeg selv hørt det i et par radioprædikener af Claus Nybo.

I referatet fra det seneste menighedsrådsmøde den 11. august kan man læse, at det kun er formanden for Agger Menighedsråd, som ønsker punktet på dagsordenen om sognepræstens forlængelse. Hun har altså ikke resten af sit eget råd med sig. Er det Indre Missions skyld?

Jamen, skal menighedsrådet ikke følge flertallets krav ved en underskriftindsamling? Og fordrer det ikke, at biskoppen bør underkende menighedsrådet og handle egenrådigt?

Jeg forstår ikke det syn. Hvis større beslutninger i et demokratisk valgt organ skal ligge under for et sådant pres, bliver det vanskeligt at sidde i menighedsrådet. Hvad bliver så ikke det næste?

Skal der dispenseres fra tjenestemandsloven paragraf 43a, og sognepræsten eventuelt forlænges, bør det vel ske ved et opslag med en proces, hvor også andre kandidater kan komme i spil. En forlængelse sker ikke pr. automatik. Når menighedsrådet – på nær én person – ikke vælger forlængelse, har det sikkert helt andre grunde end et eller andet hensyn til Indre Mission.

Jeg fornemmer, at en personlig relation til sognepræsten har forblændet Sven Ove Gades øjne, så flertallet i menighedsrådet og dets dømmekraft skal udsættes for en urimelig kritik.

Alligevel forsøger man at finde ud af det, som de udtrykker det på vestjysk og i Sydthy. Derfor er det en ulykkelig situation og meget ærgerligt for det lokale kirkeliv i Vestervig-Agger, at fronterne er kørt sådan op – ikke mindst forud for et præstevalg og et menighedsrådsvalg. Det er sjældent, at der kommer noget godt ud af at grave grøfter. Taberne bliver sognene, det kirkelige arbejde og den nye præst.

Og der står ingen helt tilbage, selvom Sven Ove Gade forsøger at præsentere en sådan.

Hans-Ole Bækgaard er præst og formand for Indre Mission i Danmark.