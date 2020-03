Formand for Indre Mission: Det er formålsløst, at biskop taler trofaste kirkefolk ned

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg forstår ikke, at glæden ved at møde badehusfolkene og tale kirkens budskab op dér, skal ske på bekostning af at tale de mange trofaste kirkefolk ned, som vækkelserne og de kirkelige retninger rummer, skriver formand i svar til biskop

I Kristeligt Dagblad lørdag den 14. marts er biskop Henrik Wigh-Poulsen i ”Kirkeligt set” på en folkekirkelig mission, som jeg for så vidt støtter, men også undrer mig såre over.

Jeg bakker op om, at vi skal uden for kirkens mure og møde folk, også folkekirkens egne medlemmer, hvor de er. Uden tvivl er der mange, som sjældent kommer i kirken, der ”gerne vil vækkes og tales til (…) høre, hvad vi har at byde på (…) måske savner i højere grad selv at blive kaldt på.”

Her er det fint, hvis Aarhus Domkirkes badehus på Aarhus Ø og mange andre steder kan fungere som en kirkelig forpost for at samle folk og være til stede midt i menneskers liv med kirkens budskab.

Jeg er også enig i det positive i ”at se på dem, der trods alle dystre forudsigelser og småfrelst ringeagt er blevet (…) at have lidt mere øje for dem, der bliver, end dem, der alligevel så småt er ved at forlade bygningen”.

Jeg regner mig selv og mange andre fra vækkelsesbevægelserne med her. Trods mange negative bemærkninger i tidens løb har vi fastholdt vores hjemsted i folkekirken. Som en forgænger til min post nogenlunde udtrykte det: Indre Mission ønsker at være folkekirkens gode ven og kærlige kritiker.

Men ved nærmere læsning er det ikke den positive tone, som biskoppen lægger for dagen. Han har snarere travlt med at komme videre fra en opmærksomhed rettet mod et trofast kirkefolk til nye ”vækkelsesfolk”, der ikke er så bøvlede at have med at gøre, og som kan bringe nyt liv (og budskab?) ind i folkets kirke.

Biskoppen henviser til en kirkeanalyse i avisen den 5. marts, hvor Hans Raun Iversen konkluderer, at folkekirken sådan set fint kan klare sig uden de kirkelige retninger. Jeg medgiver Iversens nøgterne analyse, at kirkebilledet ikke er som tidligere. De gamle kirkelige bevægelser har i dag af mange grunde en anden størrelse og betydning i folkekirken, men der er noget nedladende over nærmest helt at afskrive dem/os, at ”kræfterne er sivet ud”, og ligeså biskoppens forslag om, at der nok hellere må spejdes efter noget andet og andre, som kan bringe fornyelse i kirken – eller hvad det nu er, man åndeligt set spejder efter.

Det havde været mere interessant, hvis biskoppen havde taget fat i en af Hans Raun Iversens andre konstateringer: ”I dag skal man tilhøre den udefinerlige folkekirkelige midtbane, hvis man vil have en chance som bispekandidat.” Og så fulgt i ånden af det, som Kirkeligt Centrum nåede i bevægelsens seneste år flere gange at pege på:

”Det er måske den allervigtigste kamp i folkekirken lige nu at forsvare frisindet. For hvad er konsekvenserne, hvis vi mister det: at grænserne flyttes længere og længere ind for at få luget det ud af folkekirkens grundlag og præsters forskellighed, som mainstream-holdningerne i befolkningen har svært ved at acceptere.” (kronik i avisen den 7. februar 2018).

Jeg forstår ikke, at glæden ved at møde badehusfolkene og tale kirkens budskab op dér, skal ske på bekostning af at tale de mange trofaste kirkefolk ned, som vækkelserne og de kirkelige retninger rummer.

Det havde simpelthen lydt anderledes positivt, hvis biskoppen både havde talt glad om muligheden for at være i mission som kirke og kristen og række ud til dem, som ikke er så vante med det kirkelige.

Og hvis han samtidig havde talt varmt om den forskel, som mange folkekirkelige missionsbevægelser og kirkelige retninger bidrager med, og så nysgerrigt efterlyst, hvordan vi i et forandret kirkebillede kan finde vej sammen. For den samtale og det samarbejde finder jeg betydningsfuldt.

Men det kommer måske i biskoppens næste ”Kirkeligt set”.

Hans-Ole Bækgaard er præst og formand for Indre Mission i Danmark.