Forstander: Giv de unge en ny start

Hvordan gør vi uddannelsesstederne til de unges sted for samvær, gøremål og fællesskab, spørger forstander på Dronninglund Efterskole Bitten Schjødt Kjør

Mange unge starter netop nu på en helt ny skole eller uddannelsesinstitution efter sommerferien. Vi har alletiders mulighed for at skabe mindre ensomhed og mere fælleshed i dén opstart. Hvordan kan velkomsten give de unge mod på at ville hinanden, så relationerne og samværet bliver lysten til at tilegne sig ny viden og få livsvigtige erfaringer?

Når vi starter op efter sommerferien på skoler, efterskoler og ungdomsuddannelser, er der en chance for at give de unge en ny start. De kommer helt sikkert med nogle forventninger til, hvad det næste år skal bringe. For mange unge kan det være svært at gå fra en kendt skoleform til en ny. For nogle er det en befrielse. Selvom det er en befrielse, så skal en ny start have nogle former, noget indhold. Det skal være tydeligt i skolekulturen, hvilke værdier det fælles skal handle om. Er vi fælles om at løse opgaver? Er vi fælles om at have det sjovt? Hvem tager initiativ til hvad? Jeg tror, at de unge har brug for tydelighed omkring det fælles.

På Dronninglund Efterskole fik vi lejlighed til i coronatiden at omorganisere nogle af vores rum. Vi tog udfordringen positivt op og lavede nogle arbejds- og samværszoner på skolen, som ikke kun handlede om, hvor mange man måtte være et bestemt sted eller, hvad man nu ikke måtte lave. De fik dobbeltbetydningen: arbejdszoner i undervisningen og samværszoner i den mere frie tid. Vi er en skoleform, hvor den frie tid – både mellem undervisning, efter undervisningen og om aftenen – har stor betydning for dannelse. Vi fik mulighed for at vise eleverne, at vi på skolen har mange væresteder – coronaregler eller ej.

Stederne fik karakter af, at skal vi samarbejde om en opgave, så sætter vi os og går i gang, og har vi lyst til at snakke og give hinanden en del af os selv, så kan de samme steder være gode samværszoner til det. Hvorfor er det vigtigt at nævne det her? Jo, det er det, fordi de unge nogle gange er overladt til sig selv i forsøget på at finde de sociale rum.

I deres nogle gange svigtende mod, vælger de sikre valg som at gå for sig selv. Den form for alenehed er jo ikke farlig i sig selv, men det bliver ødelæggende for unges gode start på en skole eller uddannelsesinstitution, hvis det bliver almindelig adfærd fra start. Derfor skal en ny start ikke kun bære præg af et par programsatte sociale aktiviteter, men hele skolen skal vise både ved fysiske steder, ved underviseres adfærd og ved vedvarende pædagogisk tilrettelagt samvær at give eleverne mulighed for faktisk at have det rigtig rart, når de skal til at åbne sig for hinanden. På efterskolerne bruger vi masser af tid og energi i starten på at gøre holdet til et hold. Det betyder, at det bliver fællesskabet og dét, vi vil sammen, der kommer til at danne præcedens. Det er de erfaringer, vi har med hinanden i den første tid, der kommer til at give de unge mod og tro på, at alle vil hinanden noget.

Dermed kan vi blive nysgerrige på hinanden. Og den mangfoldighed, som unge er mestre i, kan få gode vilkår. Der er en stor sammenhæng i at give plads til mangfoldighed og så at skabe et fællesskab. Mangfoldighed handler netop ikke kun om det individuelle jeg og mit individuelle behov eller mine egne tanker.

Det handler om, at fællesskabet er der, hvor der er plads til at tænke stort og til at danne sig. Når først unge trækker sig og bliver for alene, kan de danne låste og lukkede forestillinger om, hvad der kan lade sig gøre. Derfor er den nye start drønvigtig at gøre god, og der bør sættes mange kræfter ind på at unge føler sig velkomne og ikke er i tvivl om, at det sted, hvor de nu skal være, er et sted, hvor det at være sammen og bruge hinanden er i højsædet.

Hvordan gør vi uddannelsesstederne til de unges sted for samvær, gøremål og fællesskab? Hvordan bliver de unge mødt med muligheder for at bruge skolen til at være sammen om noget og ikke blot at gøre sig selv bedre? Det skal både de fysiske lokaler og den velkomst, de får, bære præg af.

Bitten Schjødt Kjær er forstander på Dronninglund Efterskole.