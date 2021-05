Forstander: Lad uddannelserne blomstre i hver en udkant, og vi vil få oplyste og oplivede medborgere

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg har gennem mere end et årti virket som censor på professionsuddannelserne og har lagt vejen forbi Aarhus, Holstebro, Haderslev, Sorø og København.

Når jeg er kommet til de små steder, har der været et aktivt miljø med masser af opslag på opslagstavlerne, en summen, der har emmet af virkelyst, engagement og nærvær for og med hinanden. På de store steder har der været affolket klokken 15-16 stykker. For så forsvinder de studerende ud i byen – og væk fra studiemiljøet.

Gennem de seneste dage har adskillige (københavnske) institutioner luftet deres bekymring for, at kommende studerende ikke kan tilfredsstilles socialt, fagligt og personligt, hvis ikke de bor i de store byer.

Som højskoleforstander kan man glæde sig over den opmærksomhed, som det sociale og personlige har – og det fokus, der er på, at studielivet og menneskelivet går på to ben. Det er gode grundsten til dannelse og luner at høre i en tid, hvor kompetenceskolen synes at have forrang frem for dannelsesskolen.

Og, kan man tilføje, det synes ikke at være et problem at få unge mennesker til at søge ud i provinsen, når det handler om at tage på højskole. Der er både infrastruktur og kultur herude – og verden fortsætter ved enden af s-togsnettet.

Men tilbage til den angst, som man oplever er malet i ansigtet på de ”metropole” uddannelsesinstitutioner. Hvad er det for en bekymring, de lufter? Ja, ud over den menneskelige angst for forandring i almindelighed, så er det frygt for, at forskningsmiljøet skrumper, at de unge ikke skal kunne skabe relationer, at der ikke er mennesker nok, der ønsker ansættelse, og at de unge ikke ønsker at søge uddannelser i udkanten.

Det er sandt, at det er lettere at falde i tale, hvis man bor dør om dør, men coronanedlukninger viser os også, at det faktisk har været muligt at danne relationer, arbejdsfællesskaber og skabe synergier uden at sidde i samme postnummer eller samme landsdel.

Forskning kan udmærket drives på tværs af landsdele og verdensdele – uanset om man skal sende en robot til Mars eller udvikle nye vacciner.

Et andet argument er studiemiljøet – studerende er dog en heterogen gruppe, og det er vanskeligt at skære dem over en kam. At finde et miljø, der stimulerer og inspirerer kan være mange ting. At blive vindblæst og møde ”’Maren å æ woun’”, drikke øl på ”den røde plads” i Holstebro, og hænge ud med Odinteateret kan være både stimulerende og inspirerende for ens studie- og menneskeliv.

Og blot fordi noget er vanskeligt, betyder det så, at man skal afholde sig fra det? Er vi borgere, der ikke tåler at kæmpe for skabelse og udvikling? Skal tingene serveres lige til at pakke ud. Ribe og Tønder har tidligere haft seminarier med studiemiljøer, der skabte kulturelle oaser, heriblandt Tønder Festival.

I stedet for at tænke udkant som udørk, så vil man erfare, at her kan skabes initiativer med stor kulturel værdi. At uddannes er at blive sat i en levende vekselvirkning med det andet. At uddannes handler ikke om, at noget bestemt skal ske, men at lade noget ske. Det er nemlig spørgsmålene, der giver liv til dannelsens vekselvirkning.

Og netop på de ukendte steder, hvor nye veje skal betrædes, vækkes vores undren. Nye sammenhænge skaber nye perspektiver for mennesker – for ansatte og studerende.

Sascha Qvortrup er forstander på Musik og Teaterhøjskolen.