Forstander: Skolen skal give det mod, der giver lyst til at leve livet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvor kan vi mennesker hente det mod, der gør livet værd at leve? Er det den naturlige iboende kraft, som Halfdan Rasmussen skriver om? Får vi modet fra andre mennesker og de fællesskaber, vi er en del af? Eller er det fra religionerne?

I Halfdan Rasmussens digt ”Noget om kraft” findes en undren over, hvad det er for en kraft, der ligger i os alle, som driver os til at leve vores liv, og som får naturen til at spire og gro. Han skriver, at han tror, der ligger et barn dybt inde i alle levende ting, der gror, og han antyder en romantisk filosofisk tankegang om, at alt i universet hænger sammen, og alt har en ånd. Det kan man så være enig med ham i eller ej.

Jeg synes, det interessante er at forholde sig til, hvad det er for en kraft, der ligger i os alle sammen. Hvor kommer denne kraft fra? Hvordan bliver vi ved med at sætte strøm til den?

Den gamle højskoleforstander på