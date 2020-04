Frivillige lyser op i coronamørket. De finder måder at hjælpe på – trods nye regler og anbefalinger

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Fællesskabets bånd er stærkt i Danmark, og vi viser i disse dage, at vi i dén grad har samfundssind, skriver Mads Roke Clausen, formand for Frivilligrådet

Coronakrisen har lagt vores liv og vores frihed i et jerngreb. Når den ene nyhed efter den anden tikker ind fra alle verdenshjørner med foruroligende tal om smittede, indlagte og døde, kan selv optimisten blive sortseer. Men midt i mørket fremtoner små glimt af lys herhjemme. Glimt af håb i form af de utrættelige frivillige kræfter, der lader næstekærlighed og solidaritet råde i en af vor tids største kriser.

Det er efterhånden flere uger siden, at statsminister Mette Frederiksen (S) bad os om at holde os fra vores arbejdspladser. Om at blive hjemme fra fodboldtræningen, holde afstand til hinanden og ikke forsamle os. Selv Hendes Majestæt Dronningen holdt tale til nationen om disse initiativer og pointerede, at vi ikke kan være bekendt at gå imod dem.

Initiativerne var og er nødvendige, men det ændrer ikke på, at de strider imod vores menneskelige, sociale natur. Vi har behov for at føle, at der er en mening med det hele, og at vi gør gavn. Og vi har mest af alt behov for at føle os som en del af et fællesskab.

Midt i denne alvorlige coronakrise ser vi heldigvis en enorm solidarisk mobilisering, som kan afhjælpe nogle af de afsavn. Frivillige og frivillige organisationer skaber nytænkning og innovation på rekordtid og har fundet måder at hjælpe på – trods nye regler og anbefalinger. Lad mig give nogle eksempler:

På værestedet Folkekøkkenet i Kolding har frivillige stillet sig udenfor med madpakker og injektionsværktøj, når brugerne nu ikke må forsamles og få hjælp inde på værestedet.

Hos Ventilen har man etableret private onlineforums, hvor frivillige tager samtaler, som de plejer. Andre frivillige organisationer som Headspace og ungliv.dk har skabt tilbud om online- og telefonrådgivning til sårbare børn og unge med coronarelateret angst og generelle bekymringer.

Og knap var krisens alvor gået op for den brede befolkning, før Røde Kors havde oprettet et hjælpenetværk, der nu tæller over 15.000 personer, som står klar til at købe ind, lufte hund, hente medicin eller på anden måde give en hjælpende hånd til mennesker, der er har brug for det.

Sådan kunne jeg blive ved med at opremse gode historier fra det, der også er hverdagens Danmark i øjeblikket. Det er mildest talt imponerende. Det er det civile lys i mørket.

Det er dog ikke kun i alvorlige situationer, som den vi står i netop nu, at vi danskere stiller frivilligt op. 40 procent af os er frivillige, fordi vi vil gøre en forskel. Vi vil de stærke sociale fællesskaber, der er i foreningerne og organisationerne rundt omkring.

Frivilligt arbejde er en tosidet medalje. På den ene side er man med til at holde hånden under udsatte medborgere. Borgere, for hvem den frivillige indsats kan være forskellen på en dårlig dag og en god dag, ja, endda nogle gange forskellen på liv og død, som når danske Hjerteløbere og førstehjælpere heltemodigt suser af sted.

På den anden side er det enormt berigende for den frivillige at give. Undersøgelser fra blandt andet Statens Institut for Folkesundhed viser faktisk, at man bliver lykkeligere af det.

Fællesskabets bånd er stærkt i Danmark, og vi viser i disse dage, at vi i dén grad har samfundssind. Selvom vi endnu ikke har reddet stormen af, så er jeg fuld af taknemmelighed og stolthed over at være en del af et samfund, hvor vi vil hinanden, og hvor vi rækker hånden ud til vores mest udsatte borgere.

Vores civilsamfund og alle de frivillige kræfter fortjener al den ros og anerkendelse, vi kan mønstre.

Mads Roke Clausen er formand for Frivilligrådet.