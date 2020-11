Ali Aminali: Frygten sidder i mig. Men hvis vi lader frygten tage over, har islamisterne vundet

Mine forældre flygtede fra et totalitært islamistisk regime – netop fordi de var religions- og systemkritikere. De flygtede hertil, fordi de værdsatte demokrati, ytringsfrihed og religionskritik. Nu er disse værdier under angreb

Nyheden om, at Wien var blevet udsat for et terrorangreb sad i mig tirsdag morgen. Det var lidt ligesom, at min sjæl var blevet sønderbanket natten over. Jeg havde det fysisk dårligt, og en urolig følelse fyldte min mave. Mandag aften havde jeg, ligesom mange andre forældre, puttet mine børn og havde glædet mig til at nyde resten af aftenen.

Det amerikanske valg var på menuen. Men et tweet satte en masse følelser i gang. På tweetet kunne jeg se politimænd dukke sig for skud, og i teksten stod der: ”Vienna under attack.” Efterfølgende brugte jeg utallige timer på diverse fora og holdt mig opdateret via Twitter. Jeg tænkte ikke så meget over det. Ikke andet end, at jeg ville vide, hvad der sker, og hvem der begår disse uhyrligheder.

Nu står jeg så her tirsdag morgen og venter på bussen, og noget føles forkert. Der går det op for mig, at det er frygt. Frygten har taget over. Da jeg senere gik igennem de mørke aarhusianske gader, kunne jeg kun tænke på de uskyldige østrigere, der få timer siden på Wiens gader blev mejet ned af usle fanatikere. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det her er islamismens usle ansigt, der viser sig igen. Men ingen bekræftelser var kommet. Men så kom den. I et pressemøde fortalte indenrigsminister Karl Nehammer, at den dræbte attentatmand sympatiserede med Islamisk Stat.

Dermed måtte jeg konstatere, at dette var endnu et angreb på os demokratisk-tænkende europæere. Endnu et usselt angreb, potentielt begået af islamister, som via voldsmandens veto tvinger os i knæ. Mine forældre flygtede fra et totalitært islamistisk regime – netop fordi de var religions- og systemkritikere. De flygtede hertil, fordi de værdsatte demokrati, ytringsfrihed og religionskritik. Nu er disse værdier under angreb.

Ærligt talt – frygten sidder i mig. Men jeg prøver at fortælle mig selv, at jeg ikke må lade frygten vinde. Men det bliver sværere og sværere. For så længe vi i Vesten og i Danmark ikke erkender, at islamismen (nej, ikke alle muslimer) er skadelig, og når vi bøjer os, indfører kulturelle og religiøse særhensyn eller accepterer at censurere os selv på grund af voldsmandens veto, så vil det ikke stoppe. For hvorfor stoppe, når det virker? Og virker, det gør det. Frygten har ramt mig. Den ramte mig også, da jeg skulle lave et afsnit af mit program ”Alis integrationsland” om Muhammedtegningerne. Men jeg vil ikke give frygten lov til at få overtaget. Det skylder jeg mine drenge og mine forældre, der flygtede fra terrorregimet, og samfundet.

Jeg sætter mig i bussen og sætter kursen mod København. Med frygten som medpassager. For ærligt talt. Det bliver sværere og sværere at være i.

Ali Aminali er radiovært og forfatter.