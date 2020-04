Coronakrisen forstærker frygtens kultur. Vi er i gang med at opbygge et fælles traume, som vi er nødt til at bearbejde

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvis vi alle sørger for at skabe rum til at fordøje og bearbejde det store kollektive traume, som en katastrofe, der både er global og personlig, aktiverer, tror jeg på, at denne radikale rystelse, som enhver anden stor psykisk krise, kan få os til at tage vores værdier og vores livsstil op til revision, skriver forfatter Sanne Bjerg

Forleden stod jeg på mine forældres altan iført en ansigtsmaske fra malerbutikken og prøvede at forklare min mor, der stod tre meter inde i stuen, hvordan hun skulle indtaste genvejs-numre på den nye mobiltelefon, jeg lige var kommet med. Ligegyldigt, hvor højt jeg råbte, var det umuligt for hende at høre, hvad jeg sagde gennem ansigtsmasken. Situationen var grotesk. Da jeg fortalte historien til mine søstre senere, kom vi til at grine. Men imens var jeg ved at tude af frustration og afmagt.

Det begyndte, da jeg sad ude på trappen og prøvede at flytte sim-kortet fra den telefon, de havde tabt ned i kaffen over i den nye telefon, jeg havde været henne og købe til dem. I min iver efter ikke at komme til at sprede nogen mulig smitte til mine sårbare 85-årige forældre, havde jeg på forhånd iført mig ovennævnte, dybest set ubrugelige, støvmaske og et par gummihandsker – ligeledes fra malerbutikken.

Men hvis der er en ting, min motorik ikke er gearet til, så ved jeg nu, at det er at skifte sim-kort på en lille Nokia iført gummihandsker. Med sveden piskende ned over ansigtet, kunne jeg ikke fokusere på andet, end at jeg måtte skynde mig.

Da jeg endelig kom hjem efter besøget, brød jeg sammen. Billedet af min mor bag rollatoren, der prøvede at trække sig baglæns, så jeg kunne komme forbi uden at komme for tæt på. Min far, der så ud som om, han egentlig syntes, det var fuldkommen latterligt, at jeg ikke bare satte mig ned og drak kaffe.

Et sammenfiltret tjørnekrat af skam og afmagt og angst og raseri voksede sig stadig højere og tættere op omkring mig, så jeg var ude af stand til at kommunikere med min søn og min kæreste.

Efter jeg har fået angsten til at slippe, rammes jeg pludselig af raseri. Når jeg nu ved, hvor altafgørende nærvær og kontakt er for livskvaliteten, hvorfor lader jeg så det her ske? Hvad nu, hvis jeg kunne tale med mine forældre om sammen at opgive fantasien om at kunne styre døden? Hvad nu, hvis vi sammen besluttede, at nærheden er vigtigere end antallet af måneder i den sidste fase af livet? Hvad nu, hvis vi sammen valgte at tage risikoen på den måde, at vi sås som altid, og hvis de så blev syge, måtte jeg gå i karantæne sammen med dem og passe dem hjemme, til det var slut?

Det tager dog ikke mange minutter, før luften fiser ud af denne ballon af en idé. Jeg behøver egentlig bare at huske, hvordan jeg ikke havde mod til at se på det sår, min søn havde fået på hånden i går, for at komme i tanker om hvor enestående uduelig jeg ville være som sygehjælper i den dødsproces. Alligevel bliver frustrationen over sammenstødet mellem mine værdier og min adfærd ved med at gnave.

Jeg forstår fuldt ud nødvendigheden af at forsinke spredningen, så vi undgår det knæk i tilliden til staten, som et kollaps i sygehusvæsenet ville medføre.

Men samtidig føles det som om, vores reaktion på corona sætter hele vores kulturs dødsangst til skue.

Lige under overfladen har vi alle den urmenneskelige angst for kaos – for at blive spist af vilde dyr, for at spise noget giftigt, for ikke at have noget at spise, for at dø af kulde eller varme, dø af tørst eller drukne, fare vild og aldrig finde hjem, blive ramt af lyn eller væltende træer.

Der er ikke noget at sige til, at mennesket gav sig til at prøve at kontrollere kaos. Men uanset, hvor meget vores civilisation har gjort for at kontrollere naturen og beskytte os imod dens kaos, forsvinder angsten ikke.

Vi ved jo stadig, at vi skal dø, at vores forældre skal dø, og at vores børn skal. Det er det vilkår, vi nok kan drømme om, at teknologien skal give os en udvej fra, men som i realiteten også er det, der gør os til mennesker.

I alle kulturer har mennesker brugt kolossale ressourcer og kreativitet til at holde angsten i ave. Vilde myter, ritualer og komplicerede trossystemer har vi gang på gang udviklet for at finde og skabe mening i det, der ellers kunne føles som galskab og kaos.

I vores ubændige frihedstrang smed vi først ritualerne ud. Senere røg også traditionerne, som vi følte os hævet over. Vi har intet sprog, ingen omgangsformer, intet fordøjelsessystem, når vi nærmer os mødet med døden.

Der er tilsyneladende et kritisk punkt, hvor illusionen om, at vi kan eliminere al lidelse, gør os stadig dårligere til at håndtere det uundgåelige. Hvor de redskaber, vi bruger til at kontrollere risici, ender med i sig selv at skabe mere angst.

Coronavirus er en trussel – ingen tvivl om det. Men set i forhold til andre risici, vi har vænnet os til at leve med – trafikulykker, selvmord, hjertekarsygdomme – kan man spørge, om der er et punkt, hvor konsekvenserne af smittekontrollen bliver et større problem end sygdommen selv.

Jeg ved godt, at det er nødvendigt, at vi passer på hinanden ved at holde afstand. Men det bekymrer mig, hvis angsten for smitte kommer til at betyde, at vi mister stadig mere af den kropskontakt, der er nødvendig for at aktivere det livsvigtige hormon oxytocin.

Og det bekymrer mig, at vi vænner os til en umenneskeliggørelse, når vi ikke synes, vi kan besøge vores gamle, når folk er nødt til at dø alene, når vi allesammen passerer hinanden med skræmte blikke.

På den måde spredes bølger af manglende kontakt, der skaber de dybe følelser af utryghed og adskilthed, der igen fører til mentale livsstilssygdomme.

På mange måder er det en frygtens kultur, som har været under udvikling i lang tid.

Det føles, som om corona sætter sagen på spidsen og har potentiale til at skabe en frygtens kultur på steroider. På mange måder virker smittekontrollen i disse dage som en absurd kult med sine afvaskningsritualer og sære danse på stier og fortov.

Hvis vi lader smitte-angsten holde os fanget i kæmp, flygt eller frys, kan vi risikere, at der sættes ny turbo på den udvikling, hvor frygten styrer og designer en verden, der skaber stadig mere frygt og ensomhed.

I yderste konsekvens kan jeg være bekymret for, at populistiske politikere direkte udnytter frygten til at skabe momentum for at bevæge sig skridt for skridt længere over mod overvågning og andre autoritære agendaer.

Jo mere skræmte vi bliver, des mere tilbøjelige er vi historisk set til at støtte dem, der præsenterer sig som ”stærke mænd”.

Jeg så forleden Svend Brinkmann gøre sig vittig om alle folks idéer om, hvad vi kan lære af corona. Og ja, det kan godt være, han får ret i, at vi ikke kommer til at lære noget af krisen. Hvis vi vælger at rulle ironiens sorte elefanthue ned over vores sårbarhed, står vi nok bare lammede og traumatiserede bagefter.

Hvis vi ikke gør noget for at fordøje og bearbejde, hvad coronakrisen gør ved os som individer, som familier, som samfund, som civilisation, så kommer vi nok ikke til at lære så meget af den.

Hvis vi sidder alene hver især og kæmper med disse reaktioner i den tro, at det er vores personlige svaghed, graver vi os blot endnu længere ned i vores isolerede og polariserende bobler af angst bagefter.

Men hvis vi alle sørger for at skabe rum til at fordøje og bearbejde det store kollektive traume, som en katastrofe, der både er global og personlig, aktiverer, tror jeg på, at denne radikale rystelse, som enhver anden stor psykisk krise, kan få os til at tage vores værdier og vores livsstil op til revision. Og altså skabe mulighed for at lære noget. Måske noget afgørende for, hvordan vi vælger at fortsætte vores liv. Om vi vil blive ved med at understøtte frygtens kultur, eller om det er på tide at slippe illusionen om kontrol.

Sanne Bjerg er forfatter.