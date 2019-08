Gigtforeningen: Vi må behandle kronisk syge bedre i jobafklaring

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi skal blive meget bedre til at hjælpe kronisk syge med at bidrage på arbejdsmarkedet, skriver direktør i Gigtforeningen

EN VIGTIG OPGAVE venter den nye regering og ikke mindst beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), nemlig at få standset de endeløse og menneskeligt nedbrydende jobafklaringsforløb i landets jobcentre. Især når det gælder mennesker med en kronisk sygdom, er den helt gal. Det er dokumenteret, at jobcentrene gør syge mennesker endnu mere syge. Derfor, Peter Hummelgaard, venter vi spændt på dine initiativer.

Det handler ikke om, at flere skal slippe for at arbejde. Tværtimod. Selvom man har en kronisk sygdom som for eksempel gigt, kan mange alligevel bidrage på arbejdsmarkedet. De fleste sætter en ære i at tilbyde den arbejdsevne, de nu engang har.

Det paradoksale er, at de ikke får lov. Hver femte adspurgte i Gigtforeningens brugerpanel svarer, at de har været i afklaringsforløb i mere end tre år. Nogle endda i op til syv år. Deres arbejdsevne udvikles ikke, og de får ingen afklaring på deres arbejdsmæssige og økonomiske situation. Kan de få et fleksjob? Eller skal de i stedet indstille sig på førtidspension?

Det er tiden, som de sygemeldte tilbringer i systemet, der er afgørende for belastningen af livskvaliteten. For mens tiden går, bliver de kronisk syges helbred blot endnu dårligere. Halvdelen af de adspurgte har oplevet, at deres arbejdsevne forværredes under afklaringsforløbet.

For mere end 75 procent var det selve afklaringsforløbet, der var skyld i forværringen.

Eksempelvis ved vi, at en uafklaret økonomisk situation i mange tilfælde spænder ben for en bedring af sygdomstilstanden.

Problemet er ikke nyt. Hver dag oplever vi i Gigtforeningens rådgivning eksempler på menneskelig og sundhedsmæssig deroute. Den tidligere beskæftigelsesminister lovede bedring. Der skete bare ikke noget. I foråret viste en undersøgelse fra Psykiatrifonden og Landsforeningen Sind, hvor slemt det nu står til. 67,9 procent af de adspurgte medlemmer af FOA, 3F og Dansk Magisterforening oplever, at kontakten med jobcentret har belastet deres livskvalitet. Jo længere tid, de har tilbragt i systemet, jo dårligere er den. Næsten 6 ud af 10 har følt ydmygelse eller manglende værdighed under behandlingen af deres sag.

Den instans, som burde hjælpe mennesker i yderste nød, nedbryder dem i stedet. Det er ikke blot en skændsel. Det er et massivt spild af menneskelige ressourcer.

Så, kære Peter Hummelgaard: Bliver du den minister, der hjælper disse mennesker? Gigtforeningen bidrager gerne med en løsning. Det er vigtigt at begrænse den tid, de syge fastholdes i systemet. Vi forslår derfor, at sygemeldte senest 12 måneder efter ophør af sygedagpenge har en afklaring af deres jobmæssige situation.

Vi håber, du lytter.

Mette Bryde Lind er direktør i Gigtforeningen.