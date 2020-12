Glædens gave

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”I skal øse vand med glæde af frelsens kilder.”

Esajas’ Bog 12, 3

Det er vendt derude i naturen. Fra nu af må mørket vige, dagens lys tager til.

Det vender også for os personligt, fordi vi nu igen må fejre jul! Denne højtid, som har fået indflydelse på hele verdens historie, og som vil røre os hver især med liv og glæde.

I skal øse vand med glæde af frelsens kilder! Sådan forkyndes allerede hos profeten Esajas det nye, som skal bryde frem. Et stærkt og varmt tilsagn om, hvad Gud planlægger i frelsens kalender. Og som nu en mørk vinterdag er hans kalendergave til os.

Vi lader det fjerde lys i adventskransen lyse dette Guds glædestilsagn ind i vore sind og hjerter.

Adventstiden har villet skærpe vores opmærksomhed på Jesus, som nu er ved at træde ind på verdensarenaen. Han kommer som en glædens kilde midt i et ørkenlandskab, som hele tiden truer det gamle Israel. Både i naturen og menneskeligt. Men nu vil nådens kilde give nyt liv til deres – og vore mange ørkenvandringer.

Derfor hører det til vore sidste adventsforberedelser, at vi retter vores opmærksomhed imod Guds indgreb i historien ved at sende sin søn. Som en kilde, der springer med frisk vand.

Johannes Døber så det. Julens hyrder og de vise mænd så det, da de knælede hos barnet: Her kommer Gud os mennesker så nær, at vi kan se ind i en magt og kærlighed, som er større end alt hidtil. Jesus kommer til verden for at være vores livskilde.

Verdens skæve gang tænkes om i en ny bane af Gud. Evangeliet hjælper os altså til ikke blot at se med vemod og frustration på livets usikkerhed og mange tab. Når vi lever vores hverdag med tak og bøn og gudstjeneste, så taber vi ikke livet, vi vinder det mere og mere!

Forberedelsestiden er ved at være forbi. Nu er det ikke blot solhverv i naturen. Nu skal vi igen fejre, at det er ”solhverv” for os, som øser af julens kilder. Sammen med Guds Søn venter livets og evighedens glæde på os!

Derfor beder vi også om ydmyghed og lydhørhed, når vi nærmer os julens hellige begivenhed. Kom, Jesus, med frelsens væld af nåde til os! Og fyld os med troens glæde og forventning!

Thomas Kristensen er pastor emeritus.