Glem ikke Afghanistans kvinder. Det er en helt forkert strategi at reducere indsatsen i Afghanistan

Viggo Fischer, forfatter, tidligere medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti og tidligere formand for Den danske Afghanistankomité

På den store Afghanistan-konference i København den 11. september arrangeret af udviklingsorganisationen Dacaar kom udviklingsminister Rasmus Prehn (S) med oplysningen om, at Danmark vil reducere sit engagement i Afghanistan. Han var dog ret upræcis om omfanget. Det var nok en klog melding, for det tyder på, at der i Folketinget ikke er flertal for en reduktion. En omlægning måske, med mere vægt på det afghanske civilsamfund, men blandt moderate partier uden om regeringen synes der ikke flertal for en dansk hovsa-nedskæring.

Tiden er ikke til at bryde med et mangeårigt dansk engagement i Afghanistan. Der kan være uenighed om, hvad Danmark har opnået militært, men næppe om, at den civile indsats har bidraget til markante resultater inden for infrastruktur, uddannelse og sundhed.

Alt i alt virker det som et helt forkert politisk signal fra dansk side i den aktuelle kritiske situation omkring Afghanistans fremtid. Det er svært at vurdere chancerne for en endelig fredsløsning. Den konference, der nu er gået i gang i Doha mellem den afghanske regering og Taleban, kan trække længe ud. Det ser desværre ikke ud til, at Taleban vil gå med til en våbenhvile, mens der forhandles.

Det siger noget foruroligende om denne gruppe. Taleban, der støttes af den stærke pakistanske militære efterretningstjeneste ISI, er tilmed upræcis om, hvad man egentlig vil med magten. En sag synes dog sikker: Det bliver ikke til de afghanske kvinders fordel. Tværtimod.

Som en af dem, der har haft den ”blandede” fornøjelse at forhandle med Taleban, da denne gruppe havde magten i Herat-provinsen, står det fortsat usikkert, hvor den vil føre Afghanistan hen. Der er utvivlsomt både moderate og rabiate kræfter i bevægelsen. Kendsgerningen er, at i Vestafghanistan, hvor jeg kom adskillige gange, blev den betragtet som en besættelsesstyrke. Folk var utrolig glade, da den blev nedkæmpet i slutningen af 2001. Drengene turde igen lege med deres drager, de skjulte parabolantenner kom frem, pigerne kom i skole. Slut med henrettelser på stadion.

En svækkelse eller et sammenbrud for den nogenlunde demokratisk valgte afghanske regering kan betyde en ny forfærdelig borgerkrig eller i værste fald et nyt Taleban-regime. Mange på vore breddegrader er sikkert ”trætte” af Afghanistan, men det må ikke få os til at glemme, hvad der står på spil, også for os. Fornyet kaos kan betyde nye store flygtningestrømme mod vest. Et Taleban-styre kan igen give baser for terrorister i stil med det husly, man gav Osama bin Laden og hans al-Qaeda.

Det kan med andre ord blive menneskeligt og sikkerhedspolitisk uhyre bekosteligt, hvis Vesten lader stå til.

Danmark har i mange år været engageret i Afghanistan. I 1980’erne primært i form af nødhjælp til de mange afghanske flygtninge i Pakistan. Senere forskellige former for udviklingsbistand og siden 2001 også med danske soldater. Indsatsen i Helmand er kendt. Det gik hårdt for sig, og det kostede adskillige danske soldater livet, men den danske militære indsats var medvirkende til at give afghanerne en bedre chance for at forsvare sig selv.

Jeg har i Afghanistan hørt bemærkningen: ”Tak for det, I gør i Helmand!”. Danske soldater er ikke længere i krig, men træner eksperter fra den afghanske hær. Samtidig fortsætter den civile udviklingsbistand på en lang række vigtige områder.

Den normalisering, som trods alt præger de større byer, betyder, at unge kvinder har fået helt nye muligheder, blandt andet som studerende på universiteterne. Et resultat af denne positive udvikling kan ses ved, at nogle kvinder har fået topstillinger i den offentlige sektor. Der er bogstaveligt talt en verden til forskel fra dengang, Taleban havde magten.

Det andet område af stor menneskelig betydning drejer sig om beskyttelse af de etniske og religiøse mindretal. Den forfærdelige skæbne, der overgik Hazara-mindretallet under Taleban, taler sit tydelige sprog.

Danmark er ikke et af de lande, der har de dårligste relationer til USA. Vi kunne, sammen med andre ligestillede lande i Europa, sende et budskab til den amerikanske præsident og til den amerikanske kongres:

Træk ikke de sidste amerikanske tropper ud af Afghanistan.

Lad os i fællesskab give de kræfter, der ønsker frihed, demokrati og ligestilling mere styrke i den aktuelle situation. Nogle indsatser tager lang tid, men det kan undertiden være nødvendigt med tålmodighed og udholdenhed.

