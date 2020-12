Glimrende formidling om Sapfo i Kristeligt Dagblad. Men hvor blev oversætterne af?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

I en artikel, der handler om udgivelsen af tre Sapfo-oversættelser, vil jeg mene, det er forventeligt, at mindst én af de interviewede rent faktisk har foretaget det grundlæggende arbejde at oversætte Sapfos græske ord til dansk

Kristeligt Dagblad har længe udmærket sig ved at prioritere artikler om det antikke Grækenland og Rom. Artiklen ”Digterinden, der ikke ville ejes af nogen” den 4. december er i denne henseende ingen undtagelse. Redaktionen har på forbilledlig vis viet en hel side til at skrive om den græske digter Sapfo, ”nu hvor tre nyoversættelser helt exceptionelt på samme tid ser dagens lys”. Til dette formål har Kristeligt Dagblad interviewet tre personer, der har med oversættelserne at gøre, nemlig kunstneren Peter Brandes, som har illustreret den ene oversættelse, digteren Nanna Storr-Hansen, som har skrevet forordet til den anden oversættelse, samt digteren Mette Moestrup, der arbejder på en gendigtning af Sapfo, som er sat til at udkomme i august. Fælles for de interviewede er, at de er dygtige, udøvende kunstnere – og at det ikke er dem, der har oversat Sapfo. Det har til gengæld Rasmus Sevelsted, Lene Carlskov, Signe Andersen og Mette Christiansen, der imidlertid glimrer ved deres fravær i artiklen.

Hvordan i alverden kan det være? I en artikel, der handler om udgivelsen af tre Sapfo-oversættelser, vil jeg mene, det er forventeligt, at mindst én af de interviewede rent faktisk har foretaget det grundlæggende arbejde at oversætte Sapfos græske ord til dansk. Uden dette arbejde ville kunstnerne jo ikke have haft noget at illustrere, gendigte og skrive forord til. Brandes, Storr-Hansen og Moestrup formulerer alle interessante vinkler på Sapfos forfatterskab, som har udvidet min forståelse af digtene. På den måde er artiklen særdeles interessant og oplagt for klassiske filologer at bruge i undervisningssammenhæng. Men kan det virkelig være rigtigt, at oversætterne skal glimre ved deres fravær i en artikel, der netop handler om oversættelser?

Sevelsted, Carlskov, Andersen og Christiansen ville for eksempel have kunnet fortælle læserne, præcis hvor i de nye oversættelser Sapfo ophører, og gendigtningerne begynder. Et eksempel herpå kunne være fravalget af Sapfos berømte rytmer, hendes ”særlig(e) form for strofe”, som det hedder i artiklen, til fordel for frie vers. På den måde ville læserne både være blevet beriget med Brandes’, Storr-Hansens og Moestrups interessante vinkler på Sapfos forfatterskab og oversætternes viden om forskellene på Sapfos græske digte og de danske oversættelser.

I stedet har vi fået en artikel, som i mine øjne desværre forekommer ufuldendt. I den henseende kan man selvfølgelig sige, at artiklen afspejler Sapfos fragmentarisk bevarede forfatterskab. Hvis dette er hensigten, er artiklen særdeles elegant. Men jeg må nu indrømme, at jeg klart foretrækker det af Sapfos digte, der er bevaret i sin helhed, frem for hendes fragmenter.

Kristoffer Maribo er ph.d.-studerende i klassisk græsk og latin på Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.