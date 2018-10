Professor: Gør oprør mod skolens refleksionstvang

Uddannelsessystemet er kammet over i målstyring og evaluering, så elever bruger flere kræfter på at tænke over deres egen læring end rent faktisk at lære noget, erklærer professor i pædagogisk psykologi Lene Tanggaard, som er aktuel med debatbogen ”Læringsglemsel”

Lene Tanggaard, du har givet din bog titlen ”Læringsglemsel”, men er det ikke vigtigt, at skoleelever husker, hvad de lærer?

"Jo, min bog er ikke et forsvar for, at man skal glemme, hvad man har lært. Det basale er, at vi lærer bedst, når vi er i færd med noget, som optager os så meget, at vi glemmer, at vi lærer. Men det er også udtryk for, at hvis vi skal have plads til nye erkendelser, er der noget andet, vi skal glemme."

En af pædagogikkens store gamle damer, Ellen Key, sagde allerede for 100 år siden: ”Dannelse er det, man husker, når man har glemt, hvad man har lært.” Er det i virkeligheden ikke dannelse, du skriver om?

"Der er nogle af de samme pointer, men der er en forskel på, om man taler om dannelse eller læringsglemsel. Min bog er i høj grad skrevet for at advare imod, at vi har gjort skolerne til nogle tugtinstitutioner med stærk fokus på at disciplinere elevernes adfærd gennem klasseledelse og feedback."

Er det ikke naivt at tro, man kan undvære styring og tiltag, der skaber ro? Er de nyere pædagogiske idéer om klare læringsmål, synlig læring og fokus på, hvad der konkret virker i undervisningen, ikke en følge af, at skolen har været svag på disse felter?

"Selvfølgelig er der brug for ro og styring, men det gør ikke jobbet i sig selv. Jeg mener, skolen er gået alt for langt med målstyringen, og at der nu er brug for at genetablere en mellemposition. Og vi skal dels væk fra at tro, at bare fordi vi opstiller mål om det, sker der læring."

"Dels skal vi anerkende, at der ofte opstår situationer med stort udbytte for eleverne, hvor det ikke var til at forudse. Hele den ”hvad virker”-diskurs, som vi har nu, forhindrer efter min overbevisning en høj faglighed i skolen."

Det er dejligt, når undervisningen er så spændende, at eleverne næsten glemmer, de er i skole. Men rummer skolen ikke også en masse stof, som man bare må leve med er kedeligt, men skal lære, fordi det er vigtigt – for eksempel grammatik eller andengradsligninger?