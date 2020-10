Sognepræst: Gud giver stadig mening trods materialisme og individualisme

Forfatter Lars Sandbeck udtaler i Kristeligt Dagblad, at kristendommen ikke længere giver mening. Jeg oplever noget andet

Lørdag den 10. oktober bragte Kristeligt Dagblad et interview med Lars Sandbeck omhandlende hans nye bog, ”Den gudløse verden”, hvor Lars Sandbeck udtaler, at Gud er blevet en irrationel abstraktion, og at kristendommen ikke længere giver mening.

Jeg oplever noget andet. Jeg oplever, at folk finder mening og trøst under himmelloftet, trods materialisme og individualisme. Mit møde med mennesker er netop i situationer, hvor det, de oplever, ikke kan måles og vejes.

De kommer til kirken med et barn i favnen og opdagelsen af kærligheden som forandrende kraft. Når jeg til dåben siger, at det netop nu giver mening at bede for, at vores børn skal være en del af et større rige – af troens, håbets og kærlighedens rige, at det netop nu giver mening at bede ”fri os fra det onde”, fordi vores magt er begrænset, der er noget, der er ude af vores hænder, så oplever jeg, at det giver mening for forældrene at høre.

Og det på trods af, at de få dage forinden sad på mit kontor og ikke rigtig vidste, hvordan de havde det med Gud. Det giver mening for dem at høre, at uanset hvor mange kampe de måske kommer til at få med lille Viola, som en dag bliver store Viola, uanset hvor mange fingre hun kommer til at stikke dem, så er hun altid også lysets engel, fordi hun er Guds barn. Det giver mening.

Når jeg vier mennesker, der på mit kontor fortæller, at det jo ikke er, fordi de kommer i kirke hver søndag, fordi så kristne er de slet ikke, men det føles mest rigtigt at vælge kirken, oplever jeg alligevel, at kristendommen har noget vigtigt at sige dem, når de skal dele resten af livet sammen. At høre, at kærlighed i Bibelen ikke har noget med følelser at gøre. Følserne går op og ned – dem kan vi ikke styre.

Kærlighed i Bibelen er handling, og derfor er løftet, at man vil behandle hinanden ordentligt, uanset hvad der måtte ske. Vi kender ikke den stjernehimmel, vi skal dele livet under – måske er den anden utro eller bliver syg. Løftet er ikke, at jeg altid skal synes, at den anden er evigt dejlig, at jeg altid skal have varme følelser.

Løftet er, at jeg skal behandle den anden ordentligt uanset. Det er en kæmpe fritagelse fra den romantiske kærlighed, og det giver mig lov til engang i mellem at være rigtig vred på eller miste lysten til den anden. Når jeg begraver mennesker, oplever jeg et stort håb om gensyn. Jeg oplever den trøst, som mennesker får ved at høre, at deres døde ikke overlades til intet, men til Guds favn. Og det på trods af at de dage forinden på mit kontor fortalte, at de aldrig havde talt om Gud i deres hjem. At det med tro ikke var noget, de sådan havde tænkt over – i hvert fald ikke talt om.

Selvom mine konfirmander også protesterer over historien med Jesus, der går på vandet, som Lars Sandbeck refererer til, så oplever jeg, at de har en relation til det, der er større end dem, når vi f.eks. arbejder med bøn. Hver konfirmand nævner navnet på en, som vi skal bede for, og siger lidt om vedkommende. Jeg beder en bøn for hver enkelt og ser, hvor rørte mine konfirmander bliver. Det, der er for tungt at bære selv, bliver lagt derhen, hvor det hører hjemme, nemlig hos Gud. Det ser ud til, at det giver mening for mine konfirmander.

Det, der står på bundlinjen eller himmelbuen for alle vores handlinger i kirken, er kærlighed. En kærlighed, der sprænger rammerne for den kærlighed, vi kender til på mellemmenneskeligt plan. Den kan som bekendt ikke måles og vejes, og den er heller ikke rationel. Ikke desto mindre er det en kraftig erfaring, mennesker gør sig, mens de lever.

Når folk står ved kirkens dør, er det oftest i en situation, hvor de ikke kan bruge deres materialisme, individualisme eller rationelle opdrag til meget. De kommer, fordi død og opstandelse er blevet nærværende i deres liv, og her oplever jeg, at præsten og Gud gør en kæmpe forskel.

Ane Sofie Lindegaard er sognepræst i Vallensbæk.

Du kan læse interviewet med forfatter Lars Sandbeck her.