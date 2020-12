Julegudstjenesten er normalt valgfri. Nu gemmer biskopper sig bag halv ”Støjberg-ordre”

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

I min egen kirke – som jeg har orlov fra i øjeblikket, og jeg har derfor ikke noget i klemme – er der i år to gudstjenester med plads til 15 kirkegængere hver. Modsat de andre år, hvor vi har haft mellem 300 og 340 i kirken til én gudstjeneste

Der verserer nu i folkekirken en lille strid mellem præster, menighedsråd og biskopper om julegudstjenester, og det ser ud til, at biskopperne forventer julegudstjenester.

Juleaftensgudstjenesten er og har altid været en valgfri gudstjeneste. Normalt ville jeg sige til en yngre kollega, at det ville være professionelt selvmord at springe juleaften over. Men sagen er, at det er ikke lovpligtigt at holde gudstjeneste netop juleaften, medmindre den ligger på fjerde søndag i advent. Det gør den ikke i år.

Men jeg kan så også se af brevene fra biskopperne, at de benytter sig af det lidt mudrede ord ”julegudstjeneste”, som jo også dækker gudstjenester juledag og anden juledag (som begge er lovpligtige gudstjenester jævnfør Danske Lov), og de benytter sig af det, man med et moderne politisk ord ville kalde en ”Støjberg-ordre”, altså en ordre, der forventes efterfulgt, men som dog ikke er direkte, og som derfor kan nedtones til at betyde snart sagt hvad som helst.

Og hvorfor giver det god mening at afholde sig fra en juleaftensgudstjeneste ud over de sundhedsfaglige? Måske fordi der alligevel ikke er plads til folk i kirken.

Altså kan færre end 10 procent deltage i gudstjenesten alligevel. Mon ikke der er 310 kirkegængere, der føler sig snydt? Mange af dem vil sikkert dukke op og blive vrede over ikke at få adgang, fordi de ikke har læst, at der skal bestilles plads over nettet, og så står de som sild i tønde ved døren til kirken. Hvem har noget ud af det? Tilmed er gudstjenesten blev flyttet fra klokken 15 til to andre tidspunkter, trods det at julegudstjenesten siden altid har ligget klokken 15.

Hvem gavner det her? De få ”heldige”, som læste annoncerne og ved, hvornår der nu er gudstjeneste, og ved, at de skal bestille plads – og dog maksimalt to?

Gudstjeneste juledag og anden juledag er sjældent et problem, men helt ærligt! En ”befalet” gudstjeneste juleaften, som normalt regnes for at være valgfri jævnfør ritualbog og lovgivning? Hvor ordlyden er ”der forudsættes at der holdes mindst én julegudstjeneste i pastoratet”?

Hvad betyder det? Betyder det juleaften, hvor eneste berettigelse er folkelig og hverken teologisk eller kirkelig, eller er det bare over hele julen, altså inklusive juledag og anden juledag?

Altså hænger beslutningen på sognepræsterne igen, og de får endefuld, om de gør det ene eller det andet, og så sidder biskopperne belejligt bag deres ”Støjberg-ordre” og godter sig.

Og lovoverholdelse er blevet så pokkers umoderne i toppen.

Andreas Jensen er sognepræst i Skælskør-Eggeslevmagle.