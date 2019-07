Sognepræst: Vi må være åbne for mangfoldige måder at forstå gudstjenesten på

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”SOFTICE – barndomsminder i kop.” Det er en reklame, der falder i øjnene, når man står i kø i cafeteriet på Molslinjen. Og da køen i ferietiden er særligt lang, er der tid til at tænke videre.

Med i feriekufferten er rapporterne omkring det liturgiske arbejde med gudstjenesten, som tre af biskopperne nedsatte fagudvalg har begået.

Det er et solidt arbejde, der er lavet, og jeg glæder mig særligt over det overblik, man gives over mangfoldige måder at forstå gudstjeneste på.

En tanke melder sig i sommervarmen: Hvad nu, hvis gudstjenesten var en is, den barndomsmindernes softice, vi altid fik?

Det kan være al slags is, for mig er det trefarvet is. Det er ikke isen i sig selv, der har betydning. Det afgørende er, at det var en elsket mor eller mormor, der serverede den, måske endda på rituelt fastsatte tidspunkter, lørdag aften for eksempel.

Det er en is, der bærer erindringen om barndommens uskyld og glæde med sig, en is, der – ved at gå bag om syndefald og eventuelt tab af barnetro – i en salig stund genindsætter en i paradisets have, med digterens ord lykkeligt fri for ”refleksionens tandbid”.

Så er der dem i dag, som, når det kommer til is, går meget op i isens udseende, dens duft og smag. Her kommer isen ikke nødvendigvis med en historie, men med en skarp sans for æstetik. Der er tale om en totaloplevelse, hvor også omgivelserne spiller en rolle. Det handler om at iscenesætte den rette stemning og atmosfære, gerne i et lækkert interiør.

Der er naturligvis adskillige mellempositioner, når det kommer til gudstjenesteforståelse, lige så vel som de fleste af os både er i stand til at spise og af forskellige grunde nyde trefarvet is og is med for eksempel havtorn fra isforretningen Paradis (bemærk navnet).

Men det synes at være et træk ved tiden, at ingen af os rigtig har smag for syndernes forladelse. Og det går selvfølgelig ikke, for uden tilsigelse af eller i det mindste bøn om syndernes forladelse, ingen gudstjeneste.

I et antikvariat i Skåne faldt jeg i rodekassen over Christian Thodbergs gamle, men på mange måder yderst aktuelle bog ”Den forsømte gudstjeneste”. For ham er gudstjenesten som en sorbetis, renset for både bibelsk arkæologi og menneskeligt føleri. Det er en lavkirkelig position, liturgisk oldschool, uden interesse for alt, hvad der bimler og bamler i gudstjenesten, og det er indholdet, der bestemmer formen. Indholdet finder Thodberg koncentreret i ordene fra Johannesevangeliet, kapitel 3, vers 16 om den kærlighed, Gud elsker verden med.

DET VIGTIGE HER ER, at det er verden, Gud elsker, ikke den enkelte bodfærdige, for alle er vi hjemfaldne til jorden. Det handler dermed om solidaritet, et ord, der ganske vist lige nu er i lige så bad standing som synd, men det gør det ikke mindre sandt.

Der er ikke tale om et enten-eller, men Thodbergs position fortjener at få stemme, også i dagens debat, fordi han så utvetydigt holder fast i, at der er et gudstjenestens ”vi” – os, som Gud elsker, så det ikke alene bliver et spørgsmål om, hvilken oplevelse det er eller ikke er for enkeltindivider at deltage i.

Smag og behag er nu engang forskellig, men det står fast, at Gud elsker verden og har sendt sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Når vi fornyer, må det derfor være for at bevare, ikke kirkens ordning eller gudstjenestens form, men evangeliet selv.

Et fint eksempel på en sådan fornyelse finder i disse år sted i form af nye salmer skrevet i et sprog, som alle mennesker kan forstå, og med rum for de forskelligartede livstydninger, som mennesker i dag selv møder op i kirken med.

Det annullerer ikke de gode gamle salmer, hvis skønhed netop består i, at de er fulde af ”guf-ord”, som smager godt i munden, selvom vi ikke fuldt ud forstår dem. Først og sidst må det handle om, at lade evangeliet få frit løb i verden og være åben for, at gudstjeneste må gestaltes på måder, så både de, der allerede er der, og de, der kommer til, kan finde sig hjemme i den.

Lena Kjems er sognepræst i Vejlby.