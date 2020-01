Hård dom over kinesisk præst. Det kinesiske magtapparat forstærker undertrykkelsen af kristne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

VARETÆGTSFÆNGSLING i 12 måneder, derefter en dom på ni års fængsel. Det er den pris, som en af Kinas ledende uafhængige protestantiske præster, Wang Yi, har måttet betale for at følge det kristne budskab om at gå ud i alverden og prædike evangeliet.

Pastor Yi er grundlægger af Early Rain Covenant Church i den sydvestkinesiske storby Chengdu. Den har en menighed på omkring 500 medlemmer. Pastor Yi er en meget aktiv præst, der lægger sine prædikener ud på nettet og søger at komme ud på gader og stræder med det kristne budskab.

Han blev arresteret den 9. december 2018 og sigtet efter den kendte meget vidtrækkende kinesiske paragraf om at opildne til handlinger til at undergrave statens sikkerhed. Også hans kone, Jian Rong, blev arresteret. Hun menes at befinde sig i en form for husarrest.

Kontakten til præsteparret er afbrudt, og der er ikke kommet nærmere oplysninger ud over, at han angiveligt er dømt for påståede uspecificerede ulovlige forretningstransaktioner, og myndighederne har beslaglagt et beløb på cirka 50.000 kroner af hans egne midler. Præsten er frataget sine ”politiske rettigheder” i tre år. Anklagen, dommen eller forsvarets argumenter er ikke offentliggjort.

Overgrebet på præsteparret for denne store ”undergrundskirke” kan ses som et led i det kinesiske magtapparats fortsatte og forstærkede forsøg på at begrænse de uafhængige kirkers indflydelse i Kina.

I MARTS 2019 udtalte formanden for en særlig nationalkomité, der overvåger den statsanerkendte protestantiske kirke, at man var besluttet på at fjerne ethvert vestligt præg på troen i Kina, og efterlyste en øget ”kinesificering” af religion. Allerede i februar blev der fra de centrale myndigheders side givet større magt til, at man på lokalt plan kunne gribe hårdere ind over for ”uautoriserede religiøse forsamlinger”. Dette ifølge den uafhængige Hongkong-avis South China Morning Post den 30. december 2019.

Mange vil nok betragte de kommunistiske myndigheders politik på dette område som værende i direkte strid med Kinas forfatning. Men hvem i Kina vil mon risikere at anlægge sag mod kommunistpartiet i et land, hvor magtens tredeling reelt ikke eksisterer?

Dommen over pastor Yi kan tages som udtryk for, at man ved at lukke munden på denne modige mand vil skræmme andre kristne ledere fra at udvise selvstændig adfærd. Wang Yi blev i sin tid kendt for udtalelsen: ”Bed for nationen den 4. juni.” Den opfordring forstod sikkerhedsmyndighederne utvivlsomt godt. Datoen henviser til den 4. juni 1989, hvor frihedsdemonstrationerne i Beijing, Chengdu og mange andre byer brutalt blev slået ned af særligt udvalgte militære styrker, med store civile tab til følge.

Den danske regering er som bekendt temmelig tavs i forhold til de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Kina. Det var den forrige regering også. Handel forud for principper synes kursen at have været. Det forekommer, at tiden for længst er kommet til en ny vurdering. Hvis man fortsat vil anlægge kræmmerargumentet om, at handel er vigtigere end værdier, så bør man dog ikke overse, at også Kina har interesse i at kunne købe hos os, ikke mindst sunde fødevarer. Men der er brug for at begynde med at fastholde vore værdier. Om det enkelte menneskes frihed. Om det enkelte menneskes ret til at tro, hvad enten man er kristen, muslim eller noget tredje.

VI HAR I HØJ GRAD BRUG FOR en ny Kina-debat i Danmark, der forholder sig til det kinesiske magtapparats virkelige adfærd. I den aktuelle situation, hvor forholdene for de kristne bliver værre og værre, kunne ledende kredse i den danske kirke lægge ud med en klar og skarp kritik af et regime, der groft forfølger de kinesere, der som pastor Yi tager opfordringen i Bibelen om at ”gå ud i alverden” med det kristne budskab alvorligt.

En sådan kritisk holdning kunne munde ud i en opfordring til vores regering om at se virkeligheden i Kina i øjnene.

Viggo Fischer er tidligere medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti.