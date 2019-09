Bertel Haarder: Vel har vi ej forsømt dannelsen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

DEN 23. AUGUST kunne man læse på forsiden af Kristeligt Dagblad, at det borgerlige Danmark har ”mistet grebet om dannelsesdebatten”. Berlingskes koncernchef citeres for, at ”kirken er tabt, højskolerne er tabt, folkeskolerne er tabt og så videre”. Og Dennis Nørmark føjer til, at ”de borgerlige har forsømt dannelseskampen i årevis (...), taler enormt meget om økonomi, vækst og andre kolde og ikke-beåndede parametre”.

Anledningen er oplysningen om, at lærerne stemmer rødt (ligesom præsterne). Men ærlig talt: Er det noget nyt, og er det bevis på noget som helst? Til gengæld stemmer kulturforbrugerne og kirkegængerne måske overvejende blåt, men det kan vel også være lige meget.

Som tidligere undervisnings- og kulturminister føler jeg mig ikke ramt. Jeg gjorde op med dyrkelsen af pædagogiske blålys og satte faglighed i højsædet. Jeg startede kanonbestræbelserne for at sætte fokus på indhold, historie og kultur i litteratur- og historieundervisningen. Det blev fulgt op af Brian Mikkelsen (K), der som kulturminister gjorde rigtig meget for kulturen, inklusive flere penge.

Jeg tog initiativ til Folkemødet på Bornholm. Jeg opfandt Sorømøderne, der er blevet en varig tradition og tilføjede Røddingmøderne i Kulturministeriet. Jeg ændrede centralstyrede institutioner til selvejende med bestyrelser og enkle tilskudsprincipper.

Og skrev en halv snes samfundskritiske bøger med klar liberal og kulturkonservativ højskoleprofil.

Bertel Haarder er medlem af Folketinget for Venstre og tidligere undervisnings- og kulturminister