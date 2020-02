Hallo, vi er lige her. Hvorfor spørger folkekirken ikke de teologistuderende?

Det er mig en gåde, at jeg som teologistuderende kan læse teologi i seks år, uden at jeg på noget tidspunkt i nævneværdig grad er blevet mødt af folkekirken, skriver teologistuderende

Debatten om præstemangel har bølget frem og tilbage i længere tid. Som teologistuderende har debatten været spændende at følge, men ofte har jeg tænkt: Hvorfor i alverden er der ingen, der spørger os teologistuderende, hvad vi synes?

Det er jo os, der i første omgang kan blive det, I efterlyser: fremtidens præster. I det hele taget er det forunderligt, at der ikke som det mest naturlige er en større grad af kontakt mellem de teologistuderende og folkekirken.

Der er mange årsager til manglen på ansøgere til præsteembeder i dag, og der kræves ligeledes mange forskelligartede tiltag for at komme udfordringen til livs. Problemet er imidlertid ikke, som det ellers er blevet fremført, at interessen for at læse teologi er svækket i disse år. Tallene for optag på de teologiske bacheloruddannelser ligger stabilt, og det samme gør sig pt. gældende for optag på de teologiske kandidatuddannelser. Måske endda med en svagt stigende tendens.

Derimod er der et faldende antal færdiguddannede teologer, der vælger at lade sig indskrive på pastoralseminariet. Problemet er derfor i højere grad, at stadig færre teologistuderende vælger at blive præster. Derudover er der en stadig større gruppe af nye præster, som ikke fortsætter i præsteembedet i længere tid end et par år, før de finder andre karrieremuligheder. Der er altså ikke tale om, at universiteterne optager for få studerende, men at arbejdsgiveren – folkekirken – ikke evner at tiltrække nok kvalificerede ansøgere til præsteembederne. Det er alvorligt for folkekirken, hvis den fremover ønsker uddannede teologer rundt omkring på prædikestolene.

Det er uambitiøst at ønske sig en bredere paragraf 2-løsning eller en ny akademikerbestemmelse og tro, at det løser problemet. For hvor mange flere kandidater vil en akademikerparagraf egentlig skabe? Og er der noget der taler for, at disse akademikere skulle være mere mobile end en cand.theol. med hensyn til at søge embederne i landdistrikterne?

Den gode nyhed er, at der er meget andet værktøj i værktøjskassen, der gavner. Det er sådan set bare med at trække i arbejdstøjet.

Hvad kunne få flere teologistuderende til at sige; ”Ja, selvfølgelig skal jeg være præst”? Efter min mening er svaret enkelt: Kontakt mellem studerende og folkekirke, og gerne så tidligt som muligt. Mine medstuderende og jeg skal lære folkekirken som arbejdsplads bedre at kende – det vil gøre os bedre rustede til præstegerningen. Det er mig en gåde, at jeg som teologistuderende kan læse teologi i seks år, uden at jeg på noget tidspunkt i nævneværdig grad er blevet mødt af folkekirken – kun i det omfang jeg selv har opsøgt den. Hvis man ikke på forhånd kender til folkekirken, kan det dog være svært at vide, hvor man skal gå hen. Men hvorfor har de folkekirkelige aktører ikke for længst lagt sig alvorligt i selen for at skabe denne kontakt til os teologistuderende?

Begynd med at kontakte os i det teologiske fagråd. På alle studier er der fagråd, som består af og repræsenterer de studerende. I vores fagråd har vi mange idéer til øget kontakt og forslag til, hvordan folkekirken kan gøre sig attraktiv som arbejdsgiver. Vi har sågar nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder specifikt med praktik, studiejobs og kontakt til arbejdsmarkedet.

Hermed er opfordringen givet videre – de teologistuderende ser frem til at høre fra folkekirkens aktører.

Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen er teologistuderende og formand for Det Teologiske Fagråd ved Københavns Universitet.