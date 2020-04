Har regeringen glemt kirkerne i genåbningen? Kære Joy Mogensen, åbn kirkerne hurtigst muligt

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Venstres kommunalordfører Anni Matthiesen (V) efterlyser en snarlig reaktion på de lukkede kirker

I Danmark er det lykkedes at mindske spredningen af covid-19 så meget, at det nu er muligt at påbegynde genåbningen af vores samfund. Nu afventer vi blot at se, hvilken påvirkning dette har på smittespredningen. Men hvis alt går vel, og vi også kan påbegynde del to af genåbningen, bør landets kirker være en del af næste fase.

For rigtig mange mennesker er kirken et sted, man søger hen for at få støtte og trøst i forbindelse med sorg og kriser – noget, mange særligt har brug for i denne svære tid. Og en langsom åbning med behørig afstand og de rette sundhedsmæssigt forsvarlige forbehold bør også kunne ske her.

Lige så vel som man har kunnet skabe de rette rammer for bisættelser i disse tider, bør man også kunne skabe trygge og sundhedsmæssigt forsvarlige rammer for gudstjenester. Man kan eksempelvis holde gudstjeneste med et begrænset antal deltagere og i kortere tid med videre.

Selvom folkekirken har været ikkeeksisterende i regeringens og kirke- og kulturminister Joy Mogensens (S) øjne, så håber jeg inderligt, at regeringen tænker folkekirken ind i genåbningens fase to.

For jeg har endnu ikke set en faglig begrundelse for, at landets kirker ikke kan åbnes igen.

Det giver ingen mening. Og da slet ikke, hvis alle sundhedsfaglige anbefalinger og regler overholdes.

Jeg ser ingen grund til at holde kirkerne lukket længere tid end højst nødvendigt. Så kære Joy Mogensen: Hvad er den faglige begrundelse for, at landets kirker ikke kan åbne igen

Anni Matthiesen er medlem af Folketinget og kommunalordfører for Venstre.