Politiker: Udlændingepolitikken skal være fast – ikke stram

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Ord skaber følelser, som skaber adfærd. Derfor lærer vi vores børn at tale pænt til hinanden, og derfor øver vi os som voksne på at blive ved med det, når der er noget i parforholdet, på arbejdet eller i det foreningsliv, vi befinder os i, som driller vores tålmodighed, forståelse og næstekærlige sindelag.

Således også i relation til de store samfundsmæssige udfordringer. Ord om ”de andre” nærer følelser, der skaber adfærd. Gode som dårlige og i alle mulige retninger, som ikke alle var meningen. Men vi lever også – heldigvis – i en del af verden, hvor ytringsfriheden giver os ret til at bruge de ord, vi har lyst til, når vi vil sige det, vi har lyst til.

DET BETYDER DOG IKKE, at det er ligegyldigt og ansvarsfrit at vælge de ord, man har lyst til. For igen – ord skaber følelser, som skaber adfærd, og den kulturelle økologi har vi alle et borgeransvar for at respektere, uden at vi har ret i at påstå vores ytringsfrihed krænket.

Det har de såkaldte djøffere levet med i mange år – og de klarer sig nok. Men anderledes står det til i den danske udlændinge- og integrationsdebat, hvor ordet ”stram” har fået alt for stor plads i en retorik, som bliver stadigt mere afstumpet, kagespisende og tom for fakta om problemernes egentlige dimensioner og sammensathed af faktorer.

Når stort set alle partier, bortset fra de eksotisk verdensfjerne helt ude på venstrefløjen, hylder begrebet ”en stram udlændingepolitik” uden at uddybe deres praktiske politik særlig meget, bliver jeg bekymret. For det virker hos nogle partier som opinionsrettede trylleord, de alligevel ikke mener, hvis de skulle få regeringsansvaret. Og det flytter fokus fra en nuanceret debat om, hvordan vi løser udfordringerne på en ægte dansk måde.

Dansk, fordi den er fuld af kristen funderet næstekærlighed, ordentlighed og anstændighed. I ord og handling.

Dansk, fordi den er realistisk rummelig og retfærdig.

Dansk, fordi den taler det enkelte menneske op og ikke ned i den sorte gryde, der skal med næste tog ud af landet og helst helt ud af Europa.

Dansk, fordi vi insisterer på at hjælpe, hvor hjælpen gives bedst, nemlig i nærområderne.

Dansk, fordi vi med vores historiske forenings- og demokratikultur deltager aktivt og kreativt på at få resten af EU til at fungere som en stor og sund familie, der ikke skubber problemerne rundt imellem sig eller ud på havet, hvor de kan dø, hvis ikke de er stærke eller rige nok til at finde andre veje til vej til Europa alligevel.

Dansk, fordi vi er gode til at finde begavede, fleksible og meningsfulde løsninger med vores grundholdninger, der står fast og roligt i storme uden brug af alt for stamme sejl, som alligevel vil tvinge eget skib i søen – før eller siden.

Kommer det til udlændingepolitikken, vil jeg derfor hellere være ”fast” end ”stram”.

Og det er min fornemmelse, at vi er mange borgerlige, som krummer tæer, når formuleringen ”en stram udlændingepolitik” bruges som en populistisk blankocheck uden mod til at foreslå andet end ”nej!” til alle over en bred kam, der gerne vil ind i det danske og europæiske samfund og være en del af det. Gerne vil, fordi de kan noget, vi har brug for. Gerne vil, fordi de ikke kan være i deres eget land. I øjeblikket eller på sigt nogensinde.

DET HAR JO ALTID været en helt naturlig præmis, at verden er i bevægelse, og mennesker har flyttet sig. Fordi de vil, eller fordi de skal. Fordi vi har brug for at de kommer. Fordi vi selv gerne vil kunne regne med dem, hvis vi får brug for at krybe i ly eller erobre verden uden for Danmarks grænser.

Men når vi bruger ordet ”stram” i stedet for ”fast”, så bliver ”nej-hatten” trukket endnu længere ned over øjnene, som burde have udsyn til at se, at mange såkaldte fremmede kan være en positiv ressource, som godt kan og gerne vil vokse ind i det danske og europæiske fællesskab, hvis bare vi kan finde ud af enkle og ”faste” regler for, hvordan det skal foregå.

Fordi vi i alt for mange år har været naivt slappe i vores udlændinge- og integrationspolitik, betyder det ikke, at løsningen er at ophøje ”stramhed” som et imperativt nøgleord. Fordi vi i alt for mange år har undervurderet religion som revolutionært og imperialistisk våben i de forkerte hænder, betyder det ikke, at det er for sent at genrejse tydelige, faste principper for kristent samfunds-sindelag.

Det er principper, som Europa deler i den fælles kulturarv, og principper, som i hundreder af år i Danmark har givet os lighed, frihed og retfærdighed.

AT HAVE en ”stram” udlændingepolitik kvæler for princippets skyld. Også det, som skal bevares og beskyttes.

At have en ”fast” politik derimod vil sikre, at næstekærlighed kan gå hånd i hånd med retfærdighed og møde anerkendelse for sin principfasthed i sig selv – også selvom det betyder, at nogle må rejse hjem til der, hvor de kom fra.

Pernille Weiss er kandidat til Europa-Parlamentet og Folketinget for Det Konservative Folkeparti.