Henrik Dahl: Hvorfor vil to arbejderpartier have en skole uden ambitioner på børnenes vegne?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

At det skulle være hårdt og stressende at gå i den yderst afslappede og ikke-præstationsorienterede danske folkeskole, er blevet det store slagnummer for S og SF, skriver Henrik Dahl, undervisningsordfører for Liberal Alliance

DET ER JUL HELE TIDEN. Derfor har Danmark fået en julekultur. Hver gang man vil tale om andet end gaver og flæskesteg, står julen i vejen.

Det er jo noget vrøvl. Det er jul én gang om året, og der fylder den en hel del. Men ligefrem en julekultur? Her må der manes til dybe indåndinger og besindighed.

MEN PRØV AT ERSTATTE JUL med ”nationale tests”. De har omtrent samme hyppighed som julen: 10 gange obligatorisk national test. Ni gange jul. Laver man denne øvelse, kan man faktisk få sig et publikum, der holder masken. Som ikke siger, man er ude i en alvor lig overdrivelse, når man taler om testkultur. Som i fuld alvor mener, at de nationale tests skygger for alt andet.

At det skulle være hårdt og stressende at gå i den – i internationale sammenligninger – yderst afslappede og ikke-præstationsorienterede danske folkeskole, er blevet det store slagnummer for S og SF: Nu skal vi have ro på. Nu skal vi passe på, vi ikke presser de arme børn mere.

JEG SYNES, DETTE FOKUS på et middelklasse-curlingforældre-problem – nemlig, at nogle middelklasse-curlingforældre er for slatne i deres opdragelsespraksis til at lære deres børn at gå i skole –blandt to gamle arbejderpartier, er talende.

Hvorfor har de ikke fokus på, at selvom det – takket være nationale tests og mange års systematisk indsats – går bedre med skoleelevernes præstationer inden for læsning, regning og naturfag, så går det stadig ikke godt nok?

Et sted mellem hver sjette og hver ottende dansker læser ikke godt nok til for eksempel at trække den centrale information ud af en kortere avisartikel. Det betyder i praksis, at så kan man ikke videreuddanne sig selv. Det betyder, at man er ekskluderet fra den meget store, skriftlige del af livet, som flertallet er inkluderet i.

Men det skal vi ikke tale om, hvis det står til de to arbejderpartier. I hvert fald er det kun yderst sjældent, man hører dem bringe det på bane – hvis man sammenligner med antallet af gange, hvor de bringer på bane, at det angiveligt skulle være forfærdeligt, at der er nationale tests hele tiden (altså med omtrent den samme hyppighed, som det er jul).

ET GODT SKOLEVÆSEN er åbent for alle. Det sigter mod, at alle skal være inkluderet i relevante fællesskaber som for eksempel de læsendes og de regnendes fællesskab. Og så er det konstrueret således, at enhver kan komme til tops i kraft af egne evner og egen indsats (med et finere ord er det altså meritokratisk).

Men alt dette vil de to arbejderpartier blæse på. De vil have et skolevæsen, hvor de sidste rester af ambitioner på børnenes vegne tages ud. Hvor alle kan hygge sig året rundt, og det er aldeles byrdefrit at være elev: Ro skal der til. Det er det vigtigste.

Et sådant skolevæsen er efter min opfattelse alt for brutalt til, at vi bør tillade det. For hvad vil der ske, hvis den socialistiske drøm om et byrdefrit, offentligt skolevæsen bliver til virkelighed?

Ressourcestærke børn vil blive undervist af deres forældre, når folkeskolen ikke længere skal gøre det. Ressourcesvage børn vil ikke blive undervist af nogen overhovedet. Private skoler af mere klassisk tilsnit vil blomstre op. Og så vil fødekæden til både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser blive afbrudt. En stor del af de nye studerende kan allerede for lidt. Det vil blive meget værre.

Alt sammen, fordi middelklassens curlingproblemer i dag er vigtigere for den danske socialisme, end det er at skabe et skolevæsen, der inkluderer alle og giver børn fra mindre velstillede hjem en fair mulighed for at vise, hvad de duer til.

Henrik Dahl er medlem af Folketinget og undervisningsordfører for Liberal Alliance.